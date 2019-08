Tor Bella Monaca | 48 ore di controlli | droga sequestrata e 7 arresti

Gigi e Bella Hadid sono state derubate a Mykonos e dicono non ci Torneremo : La modella Gigi Hadid ha raccontato che lei e sua sorella Bella sono state derubate mentre erano in vacanza a Mykonos, in Grecia. La modella ha parlato dell’incidente su “Instagram”, sull’account @gisposable, che ha utilizzato per condividere gli scatti del viaggio. Dopo aver sconsigliato la meta a tutti i turisti, ha concluso dicendo è meglio spendere soldi altrove, non ha fornito molti dettagli sul furto, suo padre, Mohamed Hadid, ha ...

VicToria Beckham - la foto più bella con Harper : così continuano le vacanze in Italia : L'estate Italiana dei BeckhamL'estate Italiana dei BeckhamL'estate Italiana dei BeckhamL'estate Italiana dei BeckhamL'estate Italiana dei BeckhamL'estate Italiana dei BeckhamL'estate Italiana dei BeckhamL'estate Italiana dei BeckhamL’estate Italiana dei Beckham continua. L’ultima cartolina dalle vacanze vede in posa mamma Victoria con la piccola di casa, Harper, 8 anni. Il bello delle vacanze, fa sapere l’ex Spice, sono «le ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Austria 2019 : “E’ forse la mia vitToria più bella - la dedico a Luca Semprini” : Andrea Dovizioso è raggiante al termine del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg il pilota della Rossa ha messo in mostra carattere e determinazione, aggiudicandosi il duello infuocato con Marc Marquez e interrompendo la serie positiva del fuoriclasse nativo di Cervera. Una vittoria dai mille significati, per come è arrivata, da dedicare allo sfortunato Luca Semprini, scomparso una decina ...

Furto nella villa di Gigi e Bella Hadid a Mykonos : “Non Tornerò - spendete i vostri soldi altrove” : Mykonos ha riservato una pessima avventura alle sorelle Hadid, entrambe top model internazionale. Gigi ha raccontato sui social di avere subito un Furto all’interno della villa che aveva affittato sull’isola greca insieme alla sorella Bella per trascorrere le vacanze estive. E su Instagram denuncia: “Non tornerò mai più, spendete i vostri soldi altrove”.Continua a leggere

MotoGp – In Austria la vitToria più bella - Dovizioso sorride : “vi svelo cosa mi ha permesso di giocarmela” : Dovizioso sorridente e soddisfatto dopo la vittoria emozionante all’ultima curva al Red Bull Ring: le parole del ducatista dopo il Gp d’Austria Il Gp d’Austria ha regalato agli appassionati uno spettacolo unico, con la solita bagarre tra Dovizioso e Marquez, al termine della quale è stato il forlivese della Ducati a spuntarla, ancora una volta all’ultima curva, andandosi a prendere una vittoria ...

Laura Torrisi - il bikini da urlo manda in tilt i fan : “Paurosamente bella” : L'ultimo scatto pubblicato dall'attrice catanese è stato apprezzatissimo dai follower che non le hanno risparmiato i loro...

BellaTor - tappa a Milano il prossimo 12 ottobre : le stelle mondiali di kickboxing e MMA si sfideranno all’Allianz Cloud : Sabato 12 ottobre all’Allianz Cloud è in programma la nuova tappa italiana del prestigioso circuito di MMA e kickboxing: Sakara torna in gabbia, numerosi fighters lombardi nella Card La città di Milano sarà la prossima tappa italiana di Bellator. Sabato 12 ottobre nel rinato impianto dell’ex Palalido Allianz Cloud le più grandi stelle mondiali di kickboxing e MMA si ritroveranno in una nuova, emozionante edizione della prestigiosa ...

Tor Bella Monaca - Raggi presenta 80 nuovi autobus Atac : Roma – Sono pronti a entrare in servizio 80 bus della nuova serie Citymood, parte della prima tranche della fornitura di 227 vetture acquistate tramite piattaforma Consip da Roma Capitale. Le prime 60 entreranno in servizio a partire dal pomeriggio e le altre venti saranno disponibili entro la fine della settimana: l’arrivo dei nuovi mezzi e’ stato festeggiato stamattina dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, con un evento in ...

Raggi "80 nuovi bus Atac per Roma"/ Tor Bella Monaca - sindaco esulta ma mancano mezzi : Roma, Virginia Raggi presenta nuovi 80 bus Atac a Tor Bella Monaca: il sindaco esulta ma i mezzi ancora mancano e gli altri 200 arriveranno...

Blitz Tor Bella Monaca - Carabinieri arrestano 16 persone e sequestrano armi e droga : Roma – Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno effettuato l’ennesimo Blitz e messo in atto una capillare attivita’ di controllo del territorio nel quartiere di Tor Bella Monaca, eseguendo mirati Blitz nelle note piazze di spaccio. Il bilancio e’ di 16 persone in manette, oltre 100 dosi di droga sequestrate, 3 panetti di cocaina, 3 pistole, 50 cartucce, e un giubbotto antiproiettile. Il Blitz ...

Bella Hadid ora è biondo miele (riTorno alle origini) : Chioma biondo miele per Bella HadidChioma biondo miele per Bella HadidChioma biondo miele per Bella HadidChioma biondo miele per Bella HadidChioma biondo miele per Bella HadidChioma biondo miele per Bella HadidChioma biondo miele per Bella HadidChioma biondo miele per Bella HadidChioma biondo miele per Bella HadidChioma biondo miele per Bella HadidChioma biondo miele per Bella HadidCon i capelli lunghi e color miele, la top Bella Hadid è ...

Cutrone - il saluto ai tifosi : “Lasciare un ricordo nel vostro cuore è la mia vitToria più bella” : Patrick Cutrone da qualche ora non è più un calciatore del Milan. Dopo tantissimi anni, seppur ancora giovanissimo, l’attaccante lascia la squadra che lo ha formato e visto crescere. E così, il nuovo giocatore del Wolverhampton ha voluto salutare i suoi ormai ex tifosi tramite il profilo ufficiale Instagram. Ecco il suo messaggio. Cutrone via dal Milan, il toccante messaggio di Locatelli: “Fratello, ancora non ci credo” ...

Bellavista (Phillip Morris) : “Sensibilizzare fumaTori a rispettare ambiente” : Palermo, 30 lug. (Adnkronos) – “Ogni giorno vengono gettati a terra miliardi di mozziconi di sigarette senza rendersi conto che questo provoca un danno immenso, quindi il nostro obiettivo è sensibilizzare le persone a cambiare questo piccolo gesto. Senza colpevolizzarli”. Lo ha detto Gianluca Bellavista, direttore delle relazioni esterne di Phillip Morris Italia, a Palermo per presentare il progetto #cambiagesto, la ...