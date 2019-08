Sparatoria a Grosseto | 35enne ucciso con un colpo al torace | 18enne grave

Fonte : fanpage

(Di lunedì 12 agosto 2019) Agguato nella notte nelle campagne di Gavorrano, in provincia dicon undi pistola alun, ferito intrasportato in elisoccorso in ospedale a Pisa. Si tratterebbe di un regolamento di conti maturato negli ambienti dello spaccio di droga. Le indagini sono in corso.

McLarenBlogF1 : #Sparatoria a Grosseto,un morto e ferito - KaiosNews : Sparatoria a Grosseto,un morto e ferito - TelevideoRai101 : Sparatoria a Grosseto,un morto e ferito -