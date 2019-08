Juventus | tifosi inferociti | “Non riusciamo a vendere Khedira e Matuidi | Paratici

Juventus-Napoli vietata ai nati in Campania : la libreria fa lo sconto ai tifosi partenopei : L'iniziativa della libreria Libridine a Portici, comune vesuviano nel capoluogo partenopeo. Dopo l'annuncio della mancata vendita ai "nati in Campania" dei biglietti per la partita di campionato Juventus-Napoli del prossimo 31 agosto, arriva il 15% di sconto su tutti i libri per i tifosi azzurri.Continua a leggere

Niente biglietti a tifosi campani - scoppia polemica Juventus-Napoli : E' gia' polemica tra Juventus e Napoli. Niente biglietti a tifosi campani. Sfida in programma il 31 agosto

Lo studio sul mondo del calcio : aumentano i tifosi allo stadio - Juventus ancora favorita : I tifosi si avvicinano sempre di più al mondo del calcio. Come riporta l’Osservatorio mensile di Findomestic realizzato in collaborazione con Doxa, dopo il calo registrato nel 2018 (-13,4%) di tifosi che dichiaravano di aver “perso l’interesse per il calcio in generale”, quest’anno aumentano gli appassionati e gli intenzionati a sottoscrivere un abbonamento allo stadio. Nel dettaglio i numeri parlano chiaro, ...

Juventus “ruba” azzurro. Tifosi Napoli arrabbiati : Il blu Juventus della terza divisa è praticamente identico all’azzurro Napoli complice anche l’effetto camouflage. La sfida scudetto Juventus-Napoli, che ha infiammato le ultime stagioni, si sposta dunque anche sul terreno del marketing creativo. La Juventus vuole vincere tutto e tenta d’impadronirsi anche dei colori rivali ? Dopo la presentazione della terza maglia ha ancora un senso parlare di sfida tra azzurri e bianconeri? Il moderno ...

Cancelo saluta la Juventus - tifosi con Dybala : Dopo una domenica di riposo, la Juventus di Maurizio Sarri è tornata al lavoro per proseguire l'avvicinamento all'inizio della nuova stagione

Dybala riabbraccia i tifosi della Juventus - ma che botta! Il cameraman lo colpisce con la telecamera [VIDEO] : Paulo Dybala torna a Torino dopo le vacanze e i tifosi gli dimostrano tutto il loro affetto: un cameraman però lo colpisce, involontariamente, con la telecamera! Sono giorni alquanto frenetici quelli che sta vivendo Paulo Dybala. Tornato a Torino da poco, dopo le vacanze post Copa America, l’argentino sembrava indirizzato verso Manchester, ma il possibile scambio con Lukaku sembra essere saltato. Dybala dunque si è presentato al J ...

Juventus - Dybala al J Medical per le visite mediche : la reazione dei tifosi bianconeri : Sono ore caldissime per quanto riguarda il futuro dell’attaccante Paulo Dybala, l’argentino è arrivato negli ultimi minuti al J Medical insieme al brasiiano Alex Sandro per sottoporsi alle visite mediche di inizio stagione. La ‘Joya’ è stato accolto da un buon numero di tifosi che sono in attesa di conoscere il futuro dell’attaccante, la trattativa con il Manchester United sembra definitivamente sfumata, ...

Doppia seduta per la Juventus e Cristiano Ronaldo ha incontrato i tifosi bianconeri : La Juventus quest'oggi, venerdì 2 agosto, si è ritrovata in mattinata alla Continassa per una lunga giornata di lavoro. I bianconeri sono arrivati di buon ora al JTC e i tifosi che stavano aspettando i giocatori hanno ricevuto una bellissima sorpresa. Infatti, Cristiano Ronaldo è uscito dal cancello del centro sportivo proprio per incontrare i sostenitori juventini. CR7 ha fatto diversi selfie con i tifosi e poi è rientrato al JTC per ...

Juventus - rivolta dei tifosi per Paulo Dybala : "Non si tocca - uno di noi" : Agosto infuocato per i tifosi juventini. Per regalare a Sarri la prima punta di peso da far coesistere con Cristiano Ronaldo, la società torinese si è inserita nella trattativa tra l’inter e Romelu Lukaku e ha ottenuto, secondo diversi media sportivi, il sì del belga. Pedina di scambio nell’affare p

Moise Kean - addio alla Juventus : va all'Everton per 40 milioni. I tifosi bianconeri si spaccano : L’esperienza di Moise Kean con la Juventus è sostanzialmente terminata. La società bianconera ha trovato un accordo di con l’Everton per il trasferimento dell’attaccante classe 2000 in Premier League: un’operazione da circa 40 milioni, bonus compresi. Mancano solo le visite mediche. Kean, invece, pe

Incubo Milan e Juventus - follie di mercato in attacco : da Cutrone a Dybala - le mosse che fanno infuriare i tifosi : Il calciomercato è nella fase decisiva, la finestra estiva ha regalato già molte emozioni ed alcune trattative sono state avviate con l’intenzione di chiuderle nelle prossime ore o al massimo entro i primi giorni di agosto. Due squadre pronte a definire alcune operazioni sono sicuramente Juventus e Milan, le ultime voci non sono tranquillizzanti e non fanno dormire sonni tranquilli, le mosse in attacco che potrebbero presto ...

Neymar Juventus - ora i tifosi possono sognare davvero : arriva il nuovo indizio! : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, Neymar avrebbe deciso di dire addio al PSG in maniera reale e concreta. Il campione brasiliano non prenderà parte all’amichevole del club francese contro l’Inter. Altro chiaro indizio di mercato e altro clamoroso colpo di scena. Neymar sembrerebbe esser pronto a dire addio al club parigino già […] More

Juventus - i tifosi dell'Arsenal rimpiangono Ramsey : La Juventus ha ufficializzato diversi acquisti in questo mercato estivo: il primo è stato Aaron Ramsey, arrivato a parametro zero; successivamente sono stati annunciati i vari Luca Pellegrini (acquistato nell'affare che ha portato Spinazzola alla Roma), Rabiot, Buffon, Demiral e De Ligt. Dei nuovi acquisti gli unici non ancora protagonisti delle amichevoli estive della Juventus sono Luca Pellegrini (che a breve ritornerà dalle vacanze) e ...

Juventus - bufera su Cancelo! L’intensità nel riscaldamento è ‘imbarazzante’ : i tifosi furiosi sui social [VIDEO] : L’account Twitter della Juventus posta un video del riscaldamento odierno nel quale Cancelo appare un po’ svogliato: i tifosi lo prendono di mira La preparazione estiva procede a gonfie vele in casa Juventus con Maurizio Sarri intento ad inculcare le proprie idee di gioco ai nuovi giocatori. Non solo tattica però, anche la preparazione fisica avrà grande importanza per sostenere le fatiche di una stagione che impone alla ...