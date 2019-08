Dieta Slimming World | dimagrisci anche con la pizza

Fonte : dilei

(Di lunedì 12 agosto 2019) Laè un regime alimentare che promette di favorire la perdita di peso grazie alla sostituzione degli alimenti ad alto contenuto di grassi con cibi caratterizzati da un basso apporto lipidico. Approvata dalla BDA (The Association of UK Dietitians), è frutto degli studi portati avanti nel corso degli anni dagli esperti dei centri della catena inglese, fondata nel 1969 da Margaret Miles-Bramwell. Chi vuole seguire questo regime, ha la possibilità di scegliere i cibi da consumare tra una lista di alimenti a basso contenuto lipidico, i cosiddetti “Free Foods“. In questo novero è possibile includere innanzitutto la frutta e la verdura, mala pasta, la carne magra, le patate, il riso, il pesce e le uova. Contraddistinta dalla mancanza di conteggio calorico, lapermette di portare in tavola cibi per molti assai sfiziosi, ...