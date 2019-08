Apex Legends | in arrivo una serie di modifiche richieste dalla community

I principali streamer minacciano di abbandonare Fortnite e giocare a PUBG o Apex Legends finché i mech non verranno rimossi : Epic Games e Fortnite sono nuovamente attaccate dalla community per le decisioni riguardanti l'ultimo aggiornamento. La nuova introduzione del gioco infatti, i mecha, noti come BRUTE, non è andata giù a gran parte dei giocatori, o quanto meno degli streamer, i quali stanno infatti minacciando di non giocare più al celebre titolo Epic Games fin quando non saranno rimossi.I BRUTE sono stati introdotti con la stagione X del gioco e si tratta di ...

Apex Legends : ESPN ritira dalle sue trasmissioni il torneo in seguito alle sparatorie avvenute negli Stati Uniti : Questo fine settimana i canali americani ESPN ed ABC avrebbero dovuto trasmettere il torneo di Apex Legends. Tuttavia le emittenti televisive hanno deciso di annullare l'evento posticipandolo la data ad ottobre.La decisione è stata presa dopo le due sparatorie avvenute negli Stati Uniti pochi giorni fa. Un portavoce di ESPN ha dichiarato: "Abbiamo deciso di posticipare l'evento ad ottobre per rispetto di tutte le vittime e persone colpite da ...

I Funko Pop di Apex Legends sono realtà : Funko ha annunciato una nuova collezione delle celebri statuette Pop in arrivo e questa volta si ispireranno niente meno che ad Apex Legends.Come possiamo vedere, infatti, sul sito ufficiale possiamo vedere alcune action figure di buona parte degli eroi del celebre battle royale realizzato da Respawn. In particolare le statuette raffigurano Bangalore, Bloodhound, Caustic, Gibraltar, Lifeline, Mirage, Pathfinder e Wraith, mentre per il momento ...

Apex Legends riceverà la modalità solitaria la prossima settimana : Quando Apex Legends è uscito a febbraio, ha tentato di lasciare il segno focalizzando la sua azione esclusivamente sul gioco a squadre. E mentre le sue fenomenali prime settimane hanno portato una ventata di aria fresca al battle royale, alcuni sono rimasti fiduciosi che lo sviluppatore Respawn un giorno avrebbe potuto concedere ad Apex Legends una modalità solitaria più tradizionale.Ebbene, secondo un nuovo post sull'account Twitter ufficiale ...

EA : Apex Legends potrebbe avere un ciclo vitale di 10 anni : Dall'ultimo report finanziario di EA si è parlato di Apex Legends e di come la compagnia vuole supportare il gioco per molti anni ancora. "Sì. Pensiamo a questo quasi come a un titolo annuale", ha dichiarato Blake Jorgensen, CFO di EA. "Continueremo a innovare il gioco e ad evolverlo nel tempo e spero che avremo una corsa di 10 anni davanti a noi o se non di più. Ci sono così tante potenzialità e modi per cambiare il titolo nel tempo. Pensiamo ...

EA annuncia l’Apex Legends Preseason Invitational : Electronic Arts e Respawn Entertainment annunciano l’Apex Legends Preseason Invitational, il torneo competitivo su larga scala che vedrà battersi la più grande schiera di talenti dell’esport mondiale mai vista in un evento Apex Legends. Dal 13 al 15 settembre, a Cracovia, 80 team formati da 3 giocatori professionisti provenienti da tutto il mondo si sfideranno per aggiudicarsi un ...

Apex Legends : il prossimo grande evento è in programma per la metà di agosto : Secondo la conference call di EA sui risultati finanziari e le aspettative della compagnia, Apex Legends vedrà il suo prossimo grande evento il mese prossimo."L'evento in arrivo nelle prossime settimane porterà nuovi contenuti e offrirà una delle funzionalità più richieste dai fan dal lancio di Apex", ha dichiarato il boss di EA Andrew Wilson.Ma i fan di Apex hanno richiesto varie feature, dal cross-play, alle modalità di gioco single e duos, ...

Apex Legends può contare dagli 8 ai 10 milioni di giocatori settimanali : Nonostante Apex Legends non abbia più 50 milioni di giocatori mensili, il Battle Royale di Respawn ha ancora una nutrita schiera di fan. Durante una conference call con gli investitori, il publisher Electronic Arts ha confermato che Apex Legends può contare dagli 8 ai 10 milioni di giocatori settimanali.È difficile confrontarlo con altri giochi come Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds, perché questi dati non sono disponibili pubblicamente. ...

Apex Legends a tutto eSport : a settembre si terrà il Preseason Invitational : Oggi Electronic Arts e Respawn Entertainment annunciano l'Apex Legends Preseason Invitational, il torneo competitivo su larga scala che vedrà battersi la più grande schiera di talenti dell'eSport mondiale mai vista in un evento Apex Legends.

Apex Legends avvisa i furbetti - vietato usare mouse e tastiera su console? : La seconda stagione di Apex Legends è nel pieno del suo svolgimento, con il Battle Royale che sta provando a risollevarsi dopo il tracollo degli scorsi mesi. Un vero e proprio peccato per il titolo di Respwn Entertainment ed Electronic Arts, considerando soprattutto il lancio a dir poco brillante che ne ha caratterizzato le prime due settimane di vita (con il numero di utenti unici che ha superato in pochissimo tempo i cinquanta milioni). Il ...

Respawn sta studiando un modo per capire se i giocatori di Apex Legends su console utilizzano mouse e tastiera : Respawn ha confermato di essere al lavoro per trovare un modo che riesca a scovare quei giocatori di Apex Legends su console che usano mouse e tastiera. In seguito ad una serie di segnalazioni di diversi utenti, lo studio di sviluppo ha deciso di focalizzarsi su questo aspetto che, secondo quanto pubblicato nel post su Reddit, non verrà tollerato."La nostra posizione su chi utilizza mouse e tastiera da console? Sarò breve: non lo tolleriamo", ha ...

Apex Legends riconoscerà gli utenti che barano e li farà giocare solo tra loro : (Foto: EA) Quale migliore punizione per i cheater se non quella di farli giocare soltanto tra loro? Sul popolare titolo Apex Legends saranno infatti introdotte nuove funzioni che rileveranno in modo più preciso i bari, che saranno esclusi dalla competizione con gli onesti e lasciati a competere tra loro e con i loro metodi al di fuori del regolamento. Lo studio di produzione Respawn Entertainment, parte di Electronic Arts, ha comunicato cosa ...

Apex Legends : Respawn assicura che la guerra ai cheater continua : In questo periodo Respawn Entertainment si sta dando molto da fare per contrastare i cheater che infestano il loro battle royale free to play Apex Legends. In effetti i rapporti parlano di un aumentano del fenomeno, specialmente nei giorni dopo il lancio della nuova modalità classificata.In un recente post su Reddit, la community manager Jay Frechette ha dichiarato che la compagnia continuerà a combattere i cheater con ogni mezzo possibile, ...

Titanfall invade Apex Legends Stagione 2 : armi e oggetti a tema in arrivo? : Con Apex Legends Stagione 2, gli sviluppatori di Respawn Entertainment hanno cercato, a partire dal 2 luglio, di dare un deciso innesto vitale al proprio Battle Royale, disponibile per il download gratuito su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Una missione che, dal punto di vista contenutistico, è assolutamente riuscita, con la seconda Stagione ad aver rinnovato una formula divenuta già stantia. Il tutto grazie ad un nuovo personaggio giocabile - la ...