Renzi | La priorità è evitare l’aumento dell' Iva

(Di domenica 11 agosto 2019) Matteo Salvini e la Lega hanno aperto la crisi di governo e ora stanno chiedendo a gran voce il voto immediato, anche se portare il Paese alle urne in questo momento delicato significherà far scattare l'aumento'IVA - dal 22% al 25,2% - a fine anno, con un aumento di spesa per le famiglie italiane di circa 541 euro all'anno. A Salvini poco importa, questo per lui è il momento perfetto per capitalizzare i consensi che i sondaggi gli attribuiscono, ma il fronte del "no elezioni subito" sta crescendo sempre di più.Il Movimento 5 Stelle aveva dichiarato fin da subito che prima di tornare al voto vorrebbe far approvare il prima possibile il taglio dei parlamentari già avviato nelle ultime settimane e ora anche il Partito Democratico sembra essersi allineato con quella prospettiva. O almeno è Matteoa sostenerlo, pur non guidando più il PD ormai da tempo.Intervistato dal Corriere ...

