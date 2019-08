MotoGP, Dovizioso trionfa in Austria

Il Gp d'vede il trionfo della Ducati disu Marc Marquez. Su questa pista Marquez non ha mai vinto.In partenza Quartararo lo brucia,poi anche Dovi si mette davanti.Cade Cruthlow.Quartararo cede la posizione e si accende il duello tra Marquez e.Lo spagnolo va al comando al giro 10.non vuole farlo scappare, ingaggia un duello infinito e al giro 20 passa in testa.Lo spagnolo non ci sta e al penultimo giro va davanti.Finale da incorniciare:lo spagnolo va leggermente lungo e Dovi ne approfitta.(Di domenica 11 agosto 2019)