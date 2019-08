Fortnite | al via una class action contro Epic Games per il furto di dati dello scorso anno

Fonte : eurogamer

(Di domenica 11 agosto 2019) Oltre cento giocatori dipreso parte a unaper via della grave falla nei sistemi di sicurezza della compagnia che in passato ha esposto numerosi account di giocatori ad attacchi XXS.La causa è stata registrata dallo studio legale Franklin D. Azar & Associates e accusadi non aver adottato misure di sicurezza adeguate e di aver fallito nel risolvere il problema o notificare gli utenti in modo tempestivo. Come riportato da Polygon, i ricercatori di Chek Point lonovembre htrovato una vulnerabilità nei sotto-domini di. Questo ha permesso a dei malintenzionati di eseguire degli attacchi XSS inviando semplicemente un link ai giocatori di. Se aperto l'account poteva essere hackerato e usato per eseguire acquisti fraudolenti.Leggi altro...

