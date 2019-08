Sardegna | oggi in fumo altri 20 ettari in 5 incendi | vasto rogo nel Sassarese

Incendi Sardegna : 18 roghi oggi - 4 domati con mezzi aerei : 18 Incendi sono scoppiati oggi in Sardegna e in quattro casi è stato necessario l’intervento degli elicotteri del servizio regionale coordinato dal corpo forestale. Nelle campagne di Usellus, località Pranu Argiolas, in provincia di Oristano è intervenuto un mezzo aereo proveniente dalla base di Fenosu. Il rogo ha interessato un’area agricola di circa due ettari e le operazioni sono terminate alle 14 circa. Fiamme anche nel Comune di ...

Incendi Sardegna : 24 roghi oggi - fiamme nelle periferie di due paesi nel sud dell’isola : Altri 24 Incendi in Sardegna nella sola giornata di oggi, anche se solo sei hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale regionale. Gli elicotteri sono intervenuti a Ovodda (Nuoro), a Villasor (Sud Sardegna), nei pressi dell’ex zuccherificio, e a Musei (Sulcis), in località Guardia su Lillu, dove il rogo ha interessato aree agricole limitrofe alla pineta comunale. fiamme anche a Pabillonis e nelle periferie di ...

Incendi in Sardegna : oggi allerta “arancio” : La Protezione Civile della Sardegna ha emesso ieri un bollettino relativo al pericolo di Incendi: previsto codice “Arancione” per la giornata di oggi, lunedì 22 luglio, a causa delle particolari condizioni climatiche che si stanno evolvendo con grande caldo e venti. Le zone con attenzione rinforzata sono quelle del Monte Acuto, Goceano, Campidano e Cagliaritano. “Le condizioni sono tali che – si spiega nel bollettino ...

Incendi Sardegna - 11 roghi oggi nell’isola - fiamme vicino ad una statale di Cagliari : traffico in tilt : Brucia anche oggi la Sardegna, con 11 roghi divampati. Per permettere di domare le fiamme di un Incendio che si è sviluppato all’altezza di Capoterra (Cagliari) è stato necessario impiegare un elicottero del Corpo Forestale, oltre al lavoro degli uomini a terra, e bloccare temporaneamente la statale 195 che collega Cagliari alle località balneari della costa del sud ovest della Sardegna, provocando lunghe code. Alle operazioni di ...

Incendi Sardegna : oggi 10 roghi sull’isola - allerta arancione anche per domani : Sono 10 gli Incendi che si sono verificati oggi in Sardegna ma per fortuna solo uno ha necessitato dell’intervento dell’elicottero del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione. Si tratta di un Incendio in località Monte Longu, nella campagne del comune di Montresta (Or) dov’è intervenuto alle 11.30 l’elicottero dalle base di Bosa – Santa Maria. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - emergenza incendi in Sardegna - 13 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Bologna, annuncio di Sinisa Mihajlovic: 'Ho la leucemia'. emergenza incendi in Sardegna., 13 luglio 2019,

Sabrina Ferilli regala un senza veli esplosivo in Sardegna - ma è pioggia di critiche : L'attrice capitolina si è concessa una vacanza in Costa Smeralda insieme al marito. L'attrice capitolina dalla bellezza mediterranea, Sabrina Ferilli, è tornata al centro del gossip, questa volta per aver regalato le sue curve giunoniche ai paparazzi. L'interprete, che nel 2013 ha fatto parte del cast del film Premio Oscar, La grande bellezza, è stata infatti beccata mentre stava concedendosi una vacanza all'insegna del sano relax e ...

Meteo Sardegna : super caldo nel weekend con picchi di +41°C ma da martedì arriva la pioggia : Ancora afa, caldo e rischio incendi in Sardegna, ma da martedi’ 9 luglio arriva la pioggia. Come anticipato dagli esperti, sara’ un fine settimana bollente, con punte di 42 gradi. “Gia’ da venerdi’ 5 le temperature inizieranno a salire – confermano i metereologi dell’Aeronautica militare di Decimomannu – saranno interessate le zone meridionali e in particolare il basso Campidano fino a Siliqua, ...

Previsioni Meteo Sardegna - continua l’ondata di caldo africano : oggi massime di +41°C : La Sardegna continua a fare conti con il caldo, l’afa e il pericolo incendi. La bolla di caldo africano, come preannunciato dalla Protezione civile regionale che ha esteso l’allerta per le alte temperature fino a sabato, ha fatto sentire pesantemente la sua influenza. Lo confermano le temperature registrate dalle stazione Meteo dell’Arpas: il termometro si e’ fermato a ben 41 gradi a Monti, nel Sassarese. Non e’ ...

Sardegna - oggi si vota in 28 Comuni : Circa 390mila elettori sardi per la terza volta dall'inizio del 2019 sono chiamati alle urbe: dopo le elezioni regionali del 24 febbraio vinte da Christian Solinas e quelle europee del 26 maggio, ecco che adesso è la volta delle comunali e sono 28 i Comuni in cui si vota oggi dalle ore 7 fino alle 23, per un coinvolgimento totale, appunto, di poco inferiore alle 400mila persone. Sardegna, Zedda: ...