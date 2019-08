Ginnastica | Campionati Statunitensi 2019 | Simone Biles stratosferica | sfiora i 59 punti

Fonte : oasport

(Di sabato 10 agosto 2019)ha dominato la prima giornata deidiartistica che si disputano a Kansas City, la fuoriclasse di Columbus ha concluso il concorso generale con 58.650e ha così messo le basi sulla conquista del sesto titolo nazionale in carriera (ricordiamo che negli States si disputano due all-around e la somma dei risultati darà la classifica definitiva, la seconda prova è in programma domenica notte). La Campionessa Olimpica e del Mondo si è superata ancora una volta e ha portato in gare due nuove difficoltà mostruose, già ammirate in podio ed eseguite di fronte alla giuria per la prima volta nella storia: lo Tsukahara avvitato in uscita dalla trave e il doppio raccolto con triplo avvitamento al corpo libero. Esecuzione magistrale sui 10 cm per un complessivo 14.950 con 6.6 di D Score, al quadrato ha invece poggiato le mani in chiusura del ...

