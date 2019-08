Diabete | bimbi sardi e finlandesi i più colpiti dalla patologia

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2019) Ilinfantile, di tipo I, è unamolto complessa che colpisce 16.000 bambini l’anno. Ad essere piùsono i piccoliche insieme aidetengono questo primato mondiale. “Non è stata ancora trovata la spiegazione a questo primato condiviso da due popolazioni così lontane e differenti geneticamente”, afferma all’Adnkronos Salute Riccardo Schiaffini, responsabile di Diabetologia edell’accrescimento dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Ildi tipo I ha una insorgenza in bambini sino a quel momento apparentemente sani: la malattia nasce in realtà diverso tempo prima ma non dà sintomi sino al momento della sua insorgenza acuta o addirittura del coma, la cui causa può sfuggire alla diagnosi vista l’assenza di marcatori di rischio. Uno studio, pubblicato tempo fa su ‘Acta ...

