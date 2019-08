Con la beta 6 di Android Q non funziona più Trusted Face | ma basta poco per rimetterlo a

La seConda closed beta di The Surge 2 inizierà la prossima settimana : Un altro closed beta test per The Surge 2 si terrà la prossima settimana.Gli sviluppatori di The Surge 2 stanno cercando circa 1.000 giocatori da far partecipare alla seconda fase di test, che si svolgerà dal 15 al 25 agosto.Per chi volesse partecipare, vi segnaliamo che già ora è possibile iscriversi alla fase.Leggi altro...

Ecco le novità della nuova beta di MIUI 10 : supporto dual WLAN e barra Con scorciatoie per la tastiera : La versione 9.8.5 di MIUI 10 China Developer prepara la strada al supporto alla doppia rete wireless e a una nuova barra delle scorciatoie per la tastiera. L'articolo Ecco le novità della nuova beta di MIUI 10: supporto dual WLAN e barra con scorciatoie per la tastiera proviene da TuttoAndroid.

Android Q beta 5 approda su Nokia 8.1 Con una novità per Google Assistant : Android Q beta 5 è disponibile da oggi su Nokia 8.1, uno degli smartphone Android One a far parte del programma Developer Preview. Ecco le novità, tra cui un rinnovato metodo per richiamare Google Assistant. L'articolo Android Q beta 5 approda su Nokia 8.1 con una novità per Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

L’ultima beta di Android Q per OnePlus 7 Pro migliora la fotocamera Con Focus Tracking e modalità macro : Nell'ultima versione beta di Android Q per OnePlus 7 Pro lo staff di XDA Developers ha scoperto un aggiornamento dell'applicazione OnePlus Camera L'articolo L’ultima beta di Android Q per OnePlus 7 Pro migliora la fotocamera con Focus Tracking e modalità macro proviene da TuttoAndroid.

Arriva la beta di AnTuTu v8 Con nuovi test per CPU - GPU - memoria e UX : AnTuTu è senza dubbio uno dei test benchmark più popolari in ambito Android e il suo team di sviluppatori ha rilasciato una beta aperta della versione 8 L'articolo Arriva la beta di AnTuTu v8 con nuovi test per CPU, GPU, memoria e UX proviene da TuttoAndroid.

Gli sticker WhatsApp non si visualizzano in chat? Problemi Con l’ultima beta : C'è proprio chi non riesce più a fare a meno degli sticker WhatsApp. Simpatici e versatili all'interno delle chat singole e di gruppo, gli ormai conclamati adesivi dell'app di messaggistica sono tanto ricercati quanto onnipresenti nelle conversazioni. Eppure, negli ultimi giorni, non pochi stanno sperimentando un fastidiosissimo problema relativo proprio a questa funzione. L'anomalia consiste nel fatto che, seppur inviati, gli sticker,non ...

L’app Digital Wellbeing ottiene i Controlli parentali Con l’ultima versione beta : L'integrazione di Family Link non era ancora disponibile in nessuna versione beta di Android Q, ma con l'aggiornamento dell'app Digital Wellbeing di oggi, l'integrazione sembra essere finalmente attiva. Nella versione beta v1.0.257813777 la voce Digital Wellbeing nelle impostazioni del dispositivo viene rinominata con l'aggiunta dei controlli parentali e permette di accedere a entrambi. L'articolo L’app Digital Wellbeing ottiene i ...

L’app di Android Auto sparisce da alcuni smartphone Con Android Q Beta 5 : alcuni appassionati intenti ad assaggiare l'antipasto di Android Q hanno segnalato su Reddit l'assenza dell'app Android Auto dal drawer L'articolo L’app di Android Auto sparisce da alcuni smartphone con Android Q Beta 5 proviene da TuttoAndroid.

Android Q Beta 5 Contiene tre novità non ancora attive : probabile esordio sui Google Pixel 4 : Un'analisi di Android Q Beta 5 ha consentito di scoprire alcune funzionalità che Google ha sviluppato ed inserito nella Beta senza però attivarle L'articolo Android Q Beta 5 contiene tre novità non ancora attive: probabile esordio sui Google Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

Bolzano. InContro tra Kompatscher e il premier del governo tibetano in esilio : “Il “Middle Way Approach”, la Via di Mezzo, la strada del dialogo, è la via giusta e l’autonoma dell’Alto Adige,

Patch di luglio ma non solo Con le OxygenOS Open Beta 22 e 14 per OnePlus 6 e 6T : I nuovi OTA, la cui distribuzione è in corso, portano con sé le Patch di sicurezza più recenti messe a disposizione da Google ed una serie di migliorie L'articolo Patch di luglio ma non solo con le OxygenOS Open Beta 22 e 14 per OnePlus 6 e 6T proviene da TuttoAndroid.

La curiosità fa a botte Con Nova Launcher e derivati : su Android Q Beta 5 le nuove gesture subordinate al launcher stock : L'ennesima anticipazione su un firmware che sarà parecchio vicino alla versione definitiva riguarda il sistema di navigazione gestuale L'articolo La curiosità fa a botte con Nova launcher e derivati: su Android Q Beta 5 le nuove gesture subordinate al launcher stock proviene da TuttoAndroid.

Magisk ora funziona anche su Pixel 3 XL Con Android Q Beta 4 : John Wu ha eseguito con successo il root della partizione logica su Android Q: il pieno supporto di Magisk alla nuova versione del robottino verde è quindi ancora una volta garantito. L'articolo Magisk ora funziona anche su Pixel 3 XL con Android Q Beta 4 proviene da TuttoAndroid.

Modalità Zen al debutto su OnePlus 5 e 5T Con le OxygenOS Open Beta 35 e 33 - le ultime di sempre : I due firmware Beta seguono da vicino quelli rilasciati nei giorni scorsi per flagship del 2018 e ne condividono buona parte del changelog L'articolo Modalità Zen al debutto su OnePlus 5 e 5T con le OxygenOS Open Beta 35 e 33, le ultime di sempre proviene da TuttoAndroid.