Taylor Mega e il lusso choc in vacanza | i massaggi in barca

“Fidanzata ufficialmente”. Taylor Mega - nessun dubbio : c’è un anello al suo dito : Gli spettatori italiani ancora si ricordano quei pochi passi di Taylor Mea dentro la casa del Grande Fratello. Se li ricordano per il modo sinuoso. Se li ricordano per la reazione di Francesca De André, stizzita dagli sguardi non proprio assenti lanciati dal suo futuro fidanzato Gennaro. Taylor Mega è uno dei personaggi del momento. E lo sarà ancora di più ora che ha ricevuto da Hormoz Vasfi, la sua dolce metà, un anello molto prezioso, che la ...

“Acquista un pezzo di me. Vengo io a casa tua”. Taylor Mega - l’ultima scelta lascia senza parole : Non ti puoi godere un attimo il mare, non ti puoi rilassare e postare una foto neanche se ti chiami Taylor Mega. Anzi, forse proprio per questo non puoi fare cose “normali”. La bella influencer, infatti, fisico mozzafiato e curve da capogiro, ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram mentre è su uno scoglio di Taormina, e chiede: “Qual è la vostra città preferita per le vacanze?”. E subito tantissimi le hanno risposto: “Ovviamente la ...

Erica Piamonte criticata per il balletto con il lato B in primo piano. E lei ‘impazzisce’ per Taylor Mega in costume : Erica Piamonte continua a far parlare di sé, in particolar modo per la sua vicinanza a Taylor Mega. L’ex inquilina del Grande Fratello ha attirato l’attenzione con un video su Instagram in cui balla e mostra il lato B in primo piano e con un commento alla foto dell’amica in costume. Gli attacchi degli haters non sono mancati. «La prossima volta fai vedere il cervello», ha scritto un utente. Il balletto hot ha scatenato i commenti dei followers ...

Taylor Mega sexy a Positano - per gli hater : “Sembri un capocollo con quel bikini” - : Sandra Rondini In vacanza nella Costiera amalfitana la bionda influencer sfoggia un fisico mozzafiato e per rendere tutto più piccante solleva il top del suo bikini, i cui lunghi laccetti accendono i commenti sui social In vacanza a Positano Taylor Mega non rinuncia alla sua vena trasgressiva e si fa immortale in tutta la sua bellezza statuaria mentre prende il sole indossando un costume decisamente hot che le lascia parzialmente ...

Grande Fratello 2019 - Erica Piamonte insultata dopo la vacanza con Taylor Mega : «Muso da c… di scimmia» : Erica Piamonte dell’ultimo Grande Fratello ha intensificato l’attività da influencer dopo il reality ed è finita sotto attacco degli haters. Al suo indirizzo sono piovuti insulti pesanti dopo che ha pubblicato le foto della sua vacanza in compagnia di Taylor Mega e i video promozionali di creme e prodotti di bellezza. L’ex gieffina però ha voluto rispondere alle critiche pubblicando il nome dell’utente e commentando con ...

A 14 anni in un macchina di merd*. È stato orribile! Taylor Mega e la sua prima volta : Taylor Mega ha deciso di confidarsi su Instagram, rispondendo alle domande anche intime che i suoi followers le hanno fatto nelle stories. La bionda influencer non si è sottratta neanche alle richieste più personali, come quella di un fan che le ha chiesto: “Età della prima volta?” a cui ha risposto con la schiettezza che la contraddistingue. \\ La domanda infatti è partita proprio dalla rete, dove un fan ha chiesto delucidazioni rispetto ...

