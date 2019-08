Fonte : eurogamer

(Di venerdì 9 agosto 2019)5 farà la sua comparsa sul palco della, come possiamoinfatti lo stesso Geoff Keighley ha annunciato che il titolo sarà mostrato in occasione della Open Night Live, evento in programma il 19 agostocome apertura dellastessa.Ebbene,5 farà sfoggio, oltre, anche della, la quale sarà multiplayer.5 uscirà sugli scaffali dei negozi a partire dal 10 settembre, e sarà disponibile per PC e Xbox One, oltre anche agli abbonai all'Xbox Game Pass.Leggi altro...

Eurogamer_it : Potremo vedere le modalità campagna e Horde di Gears 5 alla Gamescom 2019 #Gears5 - Lalla32 : @alberto_cpi_po @matteosalvinimi Lei é razzista. Dovrei provare a farle cambiare idea? Non ci provo neanche a sprec… - aliceallevimood : @MariaGiovii Sicuramente potremo vedere qualcosa in più dei reparti del policlinico, tanto fino a quando faremo noi… -