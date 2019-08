MotoGP | GP Austria 2019 | orario d’inizio e come vedere le prove libere in tv e streaming

LIVE MotoGP - GP Austria 2019 in DIRETTA : orari prove libere - tv - streaming e programma : Si apre il sipario sul fine settimana del Gran Premio di Austria 2019 del Motomondiale. Sullo splendido circuito del Red Bull Ring, come consuetudine, si inizia con le prime due sessioni di prove libere per tutte e tre le classi, cercando anche di capire come si comporterà il meteo. Nella giornata di ieri la pioggia l’ha fatta da padrone, e anche il prosieguo del weekend non promette nulla di buono. Ad ogni modo vedremo i piloti in azioni ...

MotoGP oggi - GP Austria 2019 : orari prove libere - tv - streaming - programmazione Sky e TV8 : Si comincia. A partire da oggi, con le prime prove libere, prende il via il weekend del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg i centauri più veloci del pianeta si confronteranno, in cerca della messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenica. Nella classe regina, inevitabilmente, l’osservato speciale è Marc Marquez. Lo spagnolo, leader della classifica ...

Sky Sport MotoGP - Diretta Esclusiva Gp Austria (8 - 11 Agosto). In chiaro differita TV8 : Undicesimo appuntamento della stagione per la MotoGP, che arriva a Spielberg per il Gran Premio d’Austria, in Diretta Esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208). Domenica 11 agosto la giornata di gare si apre alle 11 con la Moto3, poi la Moto2 alle 12.20 e la MotoGP alle 14 (con la possibilità di rivedere la top class sia alle 17.15 che...

MotoGP – L’Austria e i dubbi di Vinales : “noi veloci solo se c’è aderenza. FP1 decisive per capire la situazione” : Maverick Vinales dimostra di avere qualche dubbio in vista del Gp d’Austria: il pilota Yamaha fa il punto della situazione in vista delle FP1 Una prova da dimenticare nel Gp della Repubblica Ceca, qualche sensazione migliore sulla stessa pista durante i test di Brno: è questo il bilancio di Maverick Vinales che si lascia alle spalle un weekend piuttosto deludente approcciando con qualche dubbio alle sfide che lo attendono nella gara ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Austria 2019 : “Non siamo felici di un sesto posto - sorprendente sentir parlare di Lorenzo alla Ducati” : Secondo weekend di seguito in pista per il Motomondiale che si sposta a Spielberg in occasione del Gran Premio d’Austria 2019, undicesimo round della stagione. Per quanto riguarda i colori italiani c’è grande attesa per verificare le prestazioni di Valentino Rossi, reduce dal sesto posto di Brno ed intenzionato a disputare un fine settimana di alto livello in Stiria per contendere il podio a Ducati e Honda nonostante un tracciato ...

MotoGP - Dovizioso lancia la sfida a Marquez : “difficile fermarlo anche in Austria - ma ci proveremo” : Il pilota della Ducati ha ammesso di puntare ad un risultato positivo su una pista che ben si addice alla DesmosediciGP Negli ultimi tre anni in Austria ha vinto sempre la Ducati, con un successo a testa ottenuto da Iannone, Dovizioso e Lorenzo. Un ottimo modo per approcciarsi al Gran Premio in programma domenica sul circuito di Spielberg, dove i ducatisti se la dovranno vedere con il cannibale Marc Marquez. AFP/LaPresse Il Dovi sa che non ...

Marc Marquez MotoGP - GP Austria 2019 : “Questa pista mi piace e proverò a vincere - Lorenzo deve mostrare il suo potenziale con la Honda…” : Il lungo fine settimana del Gran Premio d’Austria 2019 si è aperto quest’oggi con la conferenza stampa piloti del giovedì, in cui figurava tra i protagonisti più attesi Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda si presenta alla vigilia dell’undicesima gara stagionale con la consapevolezza di poter gestire un vantaggio enorme in classifica generale rispetto ai primi inseguitori grazie ad un ruolino di Marcia finora sensazionale ...

Cal Crutchlow MotoGP - GP Austria 2019 : “Nelle ultime gare il feeling con la Honda è migliorato” : Giorno di conferenza stampa a Spielberg (Austria), sede dell’undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato, teatro anche del weekend iridato in F1, ci si aspetta un confronto molto serrato tra lo spagnolo Marc Marquez, autentico dominatore dell’annata, con le sue sei vittorie e tre secondi posti, e la Ducati, sempre vittoriosa sul circuito della Stiria. Una pista particolare, fatta di grandi accelerazioni e frenate ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Austria 2019 : “Vogliamo il poker al Red Bull Ring - Marquez non è troppo lontano…” : Andrea Dovizioso arriva al Red Bull Ring carico di aspettative e voglia di tornare a primeggiare, dopo alcune gare nelle quali le occasioni per brillare hanno scarseggiato. L’occasione del Gran Premio d’Austria 2019 di MotoGP è di quelle da non lasciarsi sfuggire, dato che sulla pista incastonata nei monti della Stiria la Ducati ha sempre vinto da quando è tornata in calendario, ovvero dal campionato 2016. Il primo commento del ...

MotoGP - Joan Mir salta il GP d’Austria dopo la caduta di Brno. Nessun sostituto per la Suzuki : Joan Mir non parteciperà al GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend sul tracciato di Zwelteg. L’alfiere della Suzuki era caduto malamente durante i Test disputati lunedì a Brno, lo spagnolo era scivolato ad alta velocità alla curva 1 ed era stata portato in ospedale: i suoi polmoni rimangono infiammati e richiedono un riposo adeguato, dunque nel fine settimana non scenderà in pista. Il centauro, ...

MotoGP - la Ducati si prepara per il Gp d’Austria : le 10 curiosità sulla gara in programma a Spielberg : Tutto pronto per l’undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, ecco dieci cose da sapere sul Gran Premio d’Austria Pochi giorni dopo il Gran Premio della Repubblica Ceca, il Campionato mondiale MotoGp arriva al Red Bull Ring, nella città di Spielberg (Austria) per l’undicesima data della stagione 2019. A seguire 10 cose essenziali da sapere sulla gara: – La seconda posizione di Andrea Dovizioso a Brno ha ...

MotoGP - GP Austria 2019 : prove libere (venerdì 9 agosto). Programma - orari e tv : Comincia domani con la prima giornata di prove libere il weekend del Gran Premio d’Austria 2019, undicesima tappa stagionale del Motomondiale. Al Red Bull Ring di Spielberg va in scena una gara estremamente importante nella classe regina per le Ducati, prime inseguitrici di Marc Marquez in campionato e chiamate a confermarsi al vertice sul tracciato stiriano dopo essersi imposte nelle ultime tre edizioni con tre piloti diversi ...

MotoGP – Joan Mir salta la gara in Austria per infortunio : il team Suzuki non lo sostituirà : Joan Mir, ancora alle prese con l’infortunio rimediato a Brno, salterà la gara in Austria: il team Suzuki ha deciso di non sostituirlo Tramite una nota ufficiale emessa dal team Suzuki si apprende che Joan Mir salterà la gara del Gp d’Austria. Il pilota spagnolo, infortunatosi dopo un brutto incidente durante i test del lunedì di Brno, non prenderà parte alla prossima gara di MotoGp su consiglio medico, dedicandosi al pieno recupero ...

MotoGP - GP Austria 2019 : Marquez vuol espugnare il fortino Ducati - Valentino Rossi a caccia del podio : Siamo giunti all’undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Dopo l’appuntamento di Brno (Repubblica Ceca), è la volta di Spielberg (Austria). Sul circuito della Stiria la tradizione della Ducati è decisamente buona, con tre vittorie in altrettante gare disputate. Un fortino che Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci vorranno difendere dagli attacchi del “Cannibale” Marc Marquez. Lo spagnolo sta dominando la scena di questo ...