Migranti | Ocean Viking soccorre 80 persone in Libia Salvini | “Firmo il divieto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) Ottantasono stati soccorsi dallae il Viminale ha fatto sapere di essere pronto a vietare l’ingresso in acque italiane. La nave della ong francese, battente bandiera norvegese, era salpata da Marsiglia negli scorsi giorni e giovedì ha risposto all’allarme lanciato da Alarm Phone. Nel frattempo, resta in stallo la situazione della Open Arms, al largo con 120. Per sostenere la ong spagnola è giunto a Lampedusa anche l’attore americano Richard Gere, attivista per i diritti umani che già nel 2016 era stato sull’isola del Mediterraneo, e nel pomeriggio terrà una conferenza stampa assieme a Chef Rubio, anche lui sostenitore di Open Arms, il fondatore Oscar Champs e il presidente italiano Riccardo Gatti. Così da un lato Matteoha fatto sapere di essere “pronto a firmare ild’ingresso in acque italiane” per ...

fattoquotidiano : Migranti, Malta rifiuta di rifornire carburante alla Ocean Viking: la nave di salvataggio non può entrare in acque… - LegaSalvini : ++ Malta nega rifornimenti alla Ocean Viking e la Open Arms sfida Salvini. Il Vicepremier e Ministro dell'Interno:… - regynadeserto : RT @ImolaOggi: Ong, la nave norvegese Ocean Viking preleva 80 'migranti' in acque libiche -