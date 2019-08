Insoddisfazione cronica | la mente di chi non si accontenta mai

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 9 agosto 2019) Imparare da chi ne sa di piùLasciate da parte il perfezionismoNo ai lamentiPrendersi cura di voiL’porta le persone a tendere sempre verso l’alto senza mai sentirsi realappagati. Bel casino, soprattutto se siete già arrivati ai piani preposti e non sapete cosa vi serve per essere felici. Oppure se vi sentite dentro ad un bosco senza orientamento. L’insoddisfatto non dipende dalla classe sociale, dal ruolo lavorativo o dai traguardi raggiunti. L’è qualcosa di profondo e insidioso che ha a che fare con la percezione di sé e delle altre persone. In altre parole non solo non si è soddisfatti di se stessi ma neanche di quello che si ha intorno. Se vi siete chiesti come si è formata dentro di voi questa sensazione, dovete sapere che potrebbe dipendere da più fattori. In primis si deve tornare indietro alle relazioni infantili. È proprio in questo ...