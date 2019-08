Giulia De Lellis | gli auguri commoventi a Iannone | “La mia meraviglia”

Fonte : dilei

(Di venerdì 9 agosto 2019)Deè davvero innamorata. Per capire quanto sia presa dalla storia con il pilota di moto Gp Andrea, basterebbe leggere idi compleanno che la influencer ha mandato al suo compagno via Instagram.ha compiuto trent’anni e la Deha voluto dedicargli pubblicamente parole tenerissime e piene di sentimento che rispecchiano la profondità del rapporto che lega i due. Nel post pubblicato sul suo account, la influencer ha voluto un po’ aprirsi con i suoi follower e raccontare questa relazione su cui in pochi, all’inizio, scommettevano e che invece va a gonfie vele e anzi, cresce di giorno in giorno. Le parole della De, come l’immagine scelta, parlano soprattutto di una cosa, fondamentale in ogni storia d’amore felice: la complicità. Nella foto scelta per il post dipersi vedono le gambe di un uomo e le gambe di una donna ...

solelusyfir : e poi vorrei fare giulia de lellis ma fratm dice che non mai starebbe bene e allora vaff - zazoomblog : Giulia de Lellis e gli auguri di Buon Compleanno per Andrea Iannone: Non smettere mai di stupirmi - #Giulia… - Vale97B : RT @Laila71878090: Eccola arrivare un altra #miracolata.. Santa Giulia de lellis... Capirai sta a ?? dalla mattina alla sera.. È diventata u… -