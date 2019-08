Uomo disperso nel fiume Pescara | il Cnsas in azione per il suo recupero

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 8 agosto 2019)- I tecnici abruzzesi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della stdi Penne stanno intervenendo in una operdi ricerca edi una persona che è stata vista cadere dal ponte in prossimità dell’abbazia di San Clemente a Casauria. Il ponte, in quel punto alto circa 70 metri, scorre sul, che in questi giorni è caratterizzato da una imponente portata d’acqua. Sul luogo è già intervenuto l’elicottero del 118. Il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico, presente in equipaggio, è stato sbarcato nella gola e ha percorso per un tratto a piedi l’argine del. Intanto le squadre di terra dele dei Vigili del Fuoco stanno perlustrando la zona. A breve raggiungerà il luogo anche una squadra di forristi del Soccorso Alpino. Al momento non si conoscono altri dettagli e non è ...

