Tennis | ATP Masters 1000 Montreal 2019 | Fabio Fognini supera in due set Tommy Paul e va

ATP Montreal – Matteo Berrettini dà forfait : ancora problemi alla caviglia per il Tennista italiano : Matteo Berrettini costretto a dare forfait dal Masters 1000 di Montreal: il tennista italiano ha ancora problemi alla caviglia Matteo Berrettini a Montreal non ci sarà. Il tennista italiano è ancora alle prese con il problema alla caviglia che lo ha costretto a dare forfait dall’ATP 250 di Gstaad, nel quale l’anno scorso vinse il suo primo trofeo nel circuito maggiore. John Millman prenderà il posto di Berrettini nel main draw di Montreal ...

Tennis - Ranking ATP (5 agosto) : Djokovic in vetta - Fognini fuori dalla top-10 - Sinner scala la classifica : E’ sempre Novak Djokovic a dominare la scena del Ranking ATP. Il serbo mantiene comodamente la vetta anche questa settimana, con un vantaggio considerevole sullo spagnolo Rafael Nadal e sullo svizzero Roger Federer. Completano la top-10 l’austriaco Dominic Thiem, vincitore a Kitzbühel, il greco Stefanos Tsitsipas, che guadagna una posizione rispetto a sette giorni fa (semifinalista nell’ATP di Washington), il giapponese Kei ...

Tennis - ATP Washington 2019 : vince Nick Kyrgios battendo in finale Daniil Medvedev in due set finiti entrambi al tie-break : Nella finale dell’ATP 500 sul cemento statunitense di Washington l’australiano Nick Kyrgios ha battuto il russo Daniil Medvedev in due set entrambi finiti al tie-break in solamente un’ora e 37 minuti di gioco, pochissimo per un 7-6 7-6 sul veloce. Il tie-break è la naturale conclusione di un primo set in cui i due protagonisti nei propri game di servizio non concedono nessuna palla break e perdono rispettivamente sei punti Kyrgios e addirittura ...

Tennis - ATP Challenger Lexington 2019 : Jannik Sinner trionfa contro Alex Bolt in finale. Grande prova dell’altoatesino! : Jannik Sinner e un successo che vale quasi quanto una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il giovanissimo altoatesino conquista il secondo Challenger in carriera, dopo quello di Bergamo, e si impone sul cemento di Lexington (Stati Uniti), contro l’australiano Alex Bolt (n.152 ATP) che lo aveva sconfitto nel primo turno delle qualificazioni a Wimbledon (terzo set 12-10). Un successo significativo per 6-4 3-6 6-4 per l’italiano che ...

Tennis - ATP Los Cabos 2019 : Schwartzman si impone in finale contro Fritz. L’argentino conquista il titolo in due set : E’ l’argentino Diego Schwartzman (n.27 del mondo) il vincitore del torneo ATP di Los Cabos. Sul cemento messicano, il sudamericano si è imposto per 7-6 (6) 6-3 contro l’americano Taylor Fritz (n.28 del ranking), giustiziere di Fabio Fognini nei quarti di finale. Schwartzman ha posto fine al match in 1 ora e 40 minuti di gioco, mettendo in mostra un Tennis profondo e molto consistente, confermandosi da questo punto di vista come ...

Tennis - ATP Washington 2019 : Kyrgios batte Tsitsipas e vola in finale. Lo attende il russo Medvedev : La carriera di Nick Kyrgios è stata un continuo saliscendi, con picchi altissimi e profonde cadute. Nel torneo ATP di Washington l’australiano ha mostrato nuovamente sul campo tutto il suo talento, conquistando la sua seconda finale della stagione (ha vinto ad Acapulco ad inizio Marzo) dopo aver battuto il greco Stefano Tsitsipas in tre set per 6-4 3-6 7-6. Una partita molto bella, una battaglia di oltre due ore, tra due grandi dei talenti ...

Tennis - ATP 250 Los Cabos 2019 : Diego Schwartzman e Taylor Fritz conquistano la finale : Saranno l’argentino Diego Schwartzman e l’americano Taylor Fritz a disputare la finale del torneo ATP 250 di Los Cabos, tra le ultime tappe del circuito maggiore prima del doppio appuntamento con i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. L’ultimo atto sarà anche, per i due, l’occasione per mettere qualcos’altro in palio oltre ai 131.430 dollari a disposizione del vincitore: la posizione numero 23 del ranking ...

Tennis - ATP Challenger Lexington 2019 : Jannik Sinner in semifinale - vittoria in rimonta contro Lee : La nottata italiana è portatrice di grandi notizie per il Tennis azzurro. Jannik Sinner (n.194 del mondo) si è imposto nei quarti di finale dell’ATP Challenger a Lexington (Stati Uniti) contro il sudcoreano (n.203 del ranking) Duck Hee Lee. Un successo in rimonta del giovane altoatesino, ancora una volta capace di risalire la china, mettendo in mostra doti caratteriali importanti. 4-6 6-3 6-1 lo score in favore del giocatore nostrano, che ...

Tennis - ATP Kitzbuehel 2019 : Lorenzo Sonego lotta ma cede a Dominic Thiem in semifinale : Un combattivo Lorenzo Sonego viene eliminato nelle semifinali dell’ATP di Kitzbuehel. Non è bastata un’ottima prestazione al piemontese, che è stato sconfitto in due set da Dominic Thiem con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Resta comunque un torneo molto positivo per l’azzurro, che da lunedì rientrerà tra i primi cinquanta della classifica mondiale. Grandissimo equilibrio nel primo set, ...

ATP Los Cabos – Disco rosso per Fognini ai quarti di finale : il Tennista italiano eliminato da Taylor Fritz : Fabio Fognini sconfitto ai quarti di finale dell’ATP di Los Cabos: il tennista italiano battuto in due set dall’americano Taylor Fritz Si conclude ai quarti di finale il cammino di Fabio Fognini all’interno dell’ATP di Los Cabos. Il tennista italiano, numero 9 del ranking mondiale ATP nonché l’azzurro più alto nella classifica maschile, si è arreso dopo 1 ora e 29 minuti di gioco all’americano Taylor Harry Fritz. Fognini, prima testa di ...

Tennis - ATP Washington 2019 : i risultati di giovedì 1° agosto. Cilic - Kyrgios e Tsitsipas ai quarti di finale - eliminati Raonic - Isner e Auger-Aliassime : Nella nottata italiana si è definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale dell’ATP di Washington (Stati Uniti). Sul cemento americano tanti match interessanti sono andati in scena e val la pena raccontare cosa sia accaduto. Missione compiuta per Marin Cilic. Il croato (n.17 del mondo) si è imposto per 6-3 6-4 contro il talentuoso canadese (n.22 del ranking) Felix Auger-Aliassime in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match ben ...

Tennis - ATP Challenger Lexington 2019 : Jannik Sinner conquista i quarti di finale. Sconfitto Cressy in tre set : Jannik Sinner di cuore e di classe la spunta contro l’americano Maxime Cressy (n.285 del ranking) negli ottavi di finale dell’ATP Challenger di Lexington (Stati Uniti). Sul cemento americano, il giovane altoatesino si è imposto contro il padrone di casa per 6-4 6-7 (10) 6-1 in 2 ore e 14 minuti di partita. Un match molto lottato, nel quale l’azzurrino ha sprecato tre match point nel secondo set ma ha trovato comunque le energie ...

Tennis - Lorenzo Sonego scala il ranking ATP! La nuova classifica e le prospettive dopo la semifinale di Kitzbuehel : Lorenzo Sonego tornerà tra i primi cinquanta del mondo del ranking ATP. Il Tennista piemontese è in semifinale nel torneo ATP di Kitzbuehel ed al momento si trova in 46esima posizione, eguagliando quella che sarebbe la sua miglior classifica. Il nativo di Torino è risalito attualmente di ben dieci posizioni e può anche sognare di raggiungere la Top-40. Sarà necessario vincere, però, il torneo di Kitzbuehel. Non un’impresa facile per ...