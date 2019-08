Previsioni meteo per la settimana di ferragosto

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 8 agosto 2019) Roma - Le ultime proiezioni per ladisono ancora orientate verso un tipo di tempo che potrebbe risultare a tratti instabile. Però poiché la maggior parte degli indici atmosferici sono cambiati in pochi giorni, la situazione ci impone di essere cauti e non dare ancora nulla per scontato, tutto potrebbe ancora accadere. Tra l'altro parliamo di un'interae di quelli che potrebbero essere solo un paio di passaggi instabili, anche piuttosto veloci che comprometterebbero solo parzialmente e localmente le vacanze. Detto questo va descritta la situazione generale su scala europea che vede schierati da un lato la depressione anglo-scandinava e dall'altro l'anticiclone azzorriano-africano. Le perturbazioni associate al vortice viaggeranno alte in latitudine e in una prima fase affonderanno più a ovest richiamando sull'Italia ...

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo - EnzoSulWeb : RT @abruzzo24ore: Previsioni meteo, l'Italia divisa in due, piogge e temporali al nord caldo africano nel centro sud - mtvgobservatory : Previsioni meteo per la provincia di Avellino per il giorno 9/08/2019 -