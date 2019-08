Niente biglietti ai campani per Juve-Napoli | scoppia la polemica tra società e questura

Fonte : lastampa

(Di giovedì 8 agosto 2019) Botta e risposta. La polizia prende le distanze, i bianconeri pubblicano lo scambio email. Gad Lerner: «E’ un precedente di razzismo applicato»

pin_klo : Juventus-Napoli, niente biglietti a chi è nato in Campania. - vvlnapoli : Juve-Napoli: niente biglietti a chi è nato in Campania e scoppia la bufera: La Questura di Torino: 'Mai concordato… - SSCNapoliNews : RT @napolista: La Questura non conta niente, fa impressione il livello di impunità della #Juve Il club dispone del calcio italiano e ora am… -