Napoli | De Laurentiis | “Sul mercato io ho le mie idee | Ancelotti le sue”

Dzeko al Napoli?/ Duello con l'Inter : De Laurentiis prepara l'assalto per il bosniaco : Edin Dzeko-Napoli, sfida all'Inter per l'attaccante in uscita dalla Roma: sondaggio di De Laurentiis, il bosniaco ha chiesto informazioni.

As : Il Napoli aspetta per James. De Laurentiis potrebbe offrire 35 milioni cash : Il Napoli non si arrende per James Rodriguez. Come riporta As, il presidente De Laurentiis ha promesso a Carlo Ancelotti due grandi acquisti e non essendo riuscito a chiudere per Pépé è tornato a trattare per Lozano, ma James è da sempre il preferito. La situazione è ferma con il Real Madrid, ma è chiaro che il colombiano è fuori dal progetto dei Blancos. Ieri anche Valderrama, lo storico “10′” della nazionale colombiana ha ...

Napoli - Ancelotti tra serietà e ironia : “ho minacciato De Laurentiis di comprarmi James e Lozano…” : L’allenatore del Napoli ha parlato della condizione della squadra e di mercato, soffermandosi sugli obiettivi degli azzurri Il Napoli cresce bene, avvicinandosi sempre più alla forma migliore in vista dell’esordio in campionato contro la Fiorentina. Carlo Ancelotti è alquanto soddisfatto della condizione raggiunta dai propri giocatori, pronti adesso per un doppio confronto con il Barcellona negli Stati ...

Calciomercato Napoli News/ De Laurentiis : 'Valutiamo anche altri' - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News: il patron Aurelio De Laurentiis ha parlato a Sky spiegando di seguire anche altri profili, ultime notizie,

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : “troveremo altri Pépé - non possiamo competere con l’Arsenal” : “L’Arsenal fattura probabilmente cinque volte il Napoli e si sarà permesso di offrirgli qualcosina in più. Pazienza, troveremo degli altri Pepé”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commenta così ai microfoni di Sky Sport il mancato acquisto del calciatore ivoriano, i Gunners hanno piazzato il colpo per ben 80 milioni di euro. Il Napoli non si arrende e continua la caccia ad un attaccante ...

Napoli - De Laurentiis alza le mani : “l’Arsenal fattura cinque volte più di noi - troveremo altri Pepé” : Il presidente del Napoli ha parlato del mancato arrivo di Pepé, passato all’Arsenal per 80 milioni di euro E’ stato per qualche settimana l’obiettivo principale per l’attacco del Napoli, ma Nicolas Pepé è finito dopo un lungo tira e molla all’Arsenal, che ha sborsato 80 milioni di euro per strapparlo al Lille. AFP/Lapresse Sulla vicenda è intervenuto da Marsiglia Aurelio De Laurentiis, che ha espresso il ...

Sky – Incontro Ancelotti-De Laurentiis. C’è la sensazione che il Napoli segua altre piste in segreto : Sembra ad un punto morto il mercato del Napoli in questo momento, dopo il fallimento dell’affare Pépé. Secondo quanto riporta Sky nello speciale dedicato al calciomercato, ci sarebbe stato oggi un Incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti per fare il punto sulla situazione. “Il Napoli vuole fare un colpo in attacco, oggi De Laurentiis ha incontrato Ancelotti. James Rodriguez è sotto osservazione, Icardi è la ...

FOTO – Edo De Laurentiis annuncia : “Nasce ASD Cantera Napoli City! Il progetto” : Edo De Laurentiis presenta ASD Cantera Napoli Edo De Laurentiis figlio del presidente del Napoli, presenta su Instagram il nuovo ed importante progetto per i giovani atleti. “È con grande orgoglio e gioia che vi presento una collaborazione nella quale ho dedicato impegno e attenzione, oltre a tutto l’amore che provo per Napoli. Nasce ASD Cantera Napoli City, una realtà che si prefigge di educare prima ancora di istruire i giovani ...

Tuttosport – James ha detto no al Napoli - teme che De Laurentiis non confermi Ancelotti : Ancora in stallo l’operazione James Rodriguez. Dalla Spagna non arrivano segnali in nessuna direzione per l’attaccante colombiano che è in bilico tra la permanenza e la cessione. Ma l’edizione odierna di Tuttosport riporta un particolare mai uscito e che farebbe cambiare le carte in tavola per il Napoli che invece pensa di avere in tasca l’ok di James e che il suo unico ostacolo sia il Real Madrid Il colombiano avrebbe ...

CorSport : Il Napoli su Icardi c’è. De Laurentiis incontra Marotta : Ieri, a margine dell’assemblea di Lega Serie A, De Laurentiis ha avuto un contatto con Marotta per Mauro Icardi. Solo qualche “frase in libertà”, qualche “battuta con il sorriso sulle labbra”, scrive il Corriere dello Sport, “con l’obiettivo di non scoprire le carte, ma anche di far capire che il Napoli su Icardi c’è. Eccome”. Il presidente sa che in corsa per l’argentino c’è anche la Juve ...

Biasin a Kiss Kiss Napoli : “De Laurentiis mi sta sorprendendo - vuole un grande Napoli” : Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, ha parlato del mercato azzurro nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis ha cambiato mentalità quest’anno. Finora ha usato la scusa ‘La Juve è troppo forte, noi siamo dietro’. Invece quest’anno ci vuole provare. Sta facendo un salto di qualità sul mercato. De Laurentiis sembrava esserci inceppato dopo aver riportato ...

Gazzetta : Pèpè-Napoli - De Laurentiis non intende 6 milioni di commissione perché più del 3% previsto : Dopo aver raggiunto l’accordo con il Lilla, il Napoli si appresta a chiudere anche con l’entourage do Nicolas Pèpè che è stato ricevuto ieri a Dimaro da presidente De Laurentiis, l’amministratore delegato Chiavelli e il diesse Giuntoli. Summit di 3 ore per discutere dell’ingaggio di Nicolas e della commissione per gli agenti, ed è proprio su quest’ultimo punto che De Laurentiis ha sollevato ...

FOTO – UFFICIALE – Eljif Elmas al Napoli! Il Tweet di De Laurentiis : Eljif Elmas è un nuovo giocatore della SSC Napoli Mercato Napoli 2019-2020, è UFFICIALE il terzo acquisto del Napoli è Eljif Elmas. Di seguito il Tweet del presidente della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis: UFFICIALE Elmas al Napoli, il Tweet di De Laurentiis Leggi anche Gazzetta – Tesoretto Napoli: già incassati 90 milioni e pronte altre 3 cessioni Potrebbe interessare anche VIDEO – Disordini Juve-Inter, striscioni provocatori ...

Gazzetta : Raiola non ha gradito la clausola di De Laurentiis per le sue eventuali offese al Napoli : Lozano congelato Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport torna sulle questioni in sospeso tra Mino Raiola e il presidente De Laurentiis. Questioni che, secondo il giornalista, potrebbero bloccare l’affare Lozano. Date le evidenti difficoltà del Napoli di chiudere le trattative per Icardi e Pépé, il club potrebbe decidere di tornare sulla prima alternativa, Lozano, ma le tensioni con il procuratore del calciatore sono evidenti. Il ...