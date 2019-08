Luce e gas | ecco perché crescono i reclami sulle bollette

Bollette - ecco perché i consumatori reclamano sui contratti di Luce e gas : In cima alle lamentele, resta la fatturazione seguita dalle problematiche relative al contratto e al mercato. In calo gli indennizzi automatici: nel 2018 sono stati erorgati circa 2,8 milioni di euro (-9,6% rispetto al 2017)

Inflazione - Istat : prezzi rallentano allo 0 - 5% a luglio. Rincaro del carrello della spesa ma riduzione delle tariffe di Luce e gas : Il tasso d’Inflazione, cioè la variazione annuale dei prezzi al consumo, frena a luglio allo 0,5%, in rallentamento rispetto allo 0,7% di giugno. A comunicarlo è l’Istat, che nelle stime preliminari di luglio rileva però un Rincaro del cosiddetto “carrello della spesa“, cioè l’insieme dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Ad alzare i prezzi sono in particolare frutta e verdura fresche, al cui ...

Contestazione bolletta Luce - gas - acqua e telefono illegittime. Chi querelare : Contestazione bolletta luce, gas, acqua e telefono illegittime. Chi querelare Arriva la bolletta luce, oppure la bolletta del gas, o dell’acqua o ancora del telefono e troviamo alla voce Importo da pagare una cifra spropositata. Frutto di un maxi-conguaglio che ci fa subito pensare però a un errore. “Eppure non consumo così tanto”, ci diciamo. E allora andiamo a studiare la bolletta e se è la prima volta che ne leggiamo una da cima a fondo, ...

Bollette Luce e gas : mercato libero - quando conviene o nasconde i costi : Bollette luce e gas: mercato libero, quando conviene o nasconde i costi L’introduzione della possibilità di accedere al mercato libero dell’energia fa ben sperare molti contribuenti, che così sperano di poter risparmiare qualcosa sulle Bollette luce e gas. Tuttavia cominciano a emergere anche questioni più che legittime sull’argomento, dettate soprattutto dai prezzi bassi (fatta eccezione per le offerte Placet) proposti da alcune compagnie, ...

Reddito energetico 2019 per Luce e gas : requisiti e come funziona : Reddito energetico 2019 per luce e gas: requisiti e come funziona Reddito energetico al via in Puglia, dopo l’approvazione da parte del consiglio regionale. L’iniziativa, lanciata dall’esponente M5S Antonio Trevisi, ha raccolto consensi all’unanimità. Le risorse stanziate per il Fondo ammontano a 5,6 milioni di euro nel 2019: somma che sarà investita nell’acquisto di impianti fotovoltaici da parte della Regione Puglia, che poi li affiderà ...

Bollette - ecco come tenere sotto controllo i consumi di Luce e gas : Dal 1° luglio è operativo il Portale consumi dell’Autorità per l’energia e l’ambiente, consultabile all’indirizzo www.consumienergia.it, che consente ai consumatori di tenere sotto controllo i consumi registrati...

Bollette Luce e gas : portale offerte - come funziona e tariffe luglio 2019 : Bollette luce e gas: portale offerte, come funziona e tariffe luglio 2019 Dal primo luglio 2020, tutti gli utenti italiani saranno obbligati ad abbandonare il mercato tutelato di luce e gas: entro tale data, infatti, il mercato dell’energia sarà completamente liberalizzato. Bollette luce e gas: cosa cambierà? Nel mercato tutelato dell’energia, le tariffe vengono fissate con cadenza trimestrale, in base ai prezzi internazionali e ad ...

Bollette Luce e gas - manca poco alla 'rivoluzione' : attenti a queste telefonate : Tra meno di un anno i consumatori saranno obbligati ad abbandonare il mercato tutelato. Secondo Confcosumatori non è raro...

Bonus bolletta Luce e gas 2019 con requisiti Isee - chi non fa richiesta : Bonus bolletta luce e gas 2019 con requisiti Isee, chi non fa richiesta Bonus bolletta: molti avrebbero diritto all’agevolazione sui consumi ma alla fine sono pochissimi a richiederla. La denuncia arriva da Stefano Besseghini, presidente di Arera. Bonus bolletta luce: solo una famiglia su tre “Su 2,2 milioni di famiglie con una certificazione Isee utile per l’accesso ai Bonus, solo 800 mila nuclei familiari hanno effettivamente ...

Bolletta Luce e gas consultabili online - arriva l’obbligo da luglio : Bolletta luce e gas consultabili online, arriva l’obbligo da luglio Parliamo spesso di Bolletta luce e gas. Lo facciamo per tenere aggiornati i consumatori circa gli eventuali aumenti o diminuzioni sulle relative bollette. In questo caso affrontiamo il tema della consultazione delle bollette. Bolletta luce e gas, consultazione online da luglio 2019 Tramite il Portale Consumi consultabile all’indirizzo www.consumienergia.it ...

Bollette Luce - gas e bollo auto. Quanto costano agli italiani gli aumenti : Bollette luce, gas e bollo auto. Quanto costano agli italiani gli aumenti Bolletta della luce, bolletta del gas, bollo auto: sono solo alcune delle imposte che i contribuenti italiani devono pagare periodicamente. Voci di spesa che influiscono sui bilanci familiari in modo notevole, se consideriamo che dal 2010 al 2017 le tasse che abbiamo pagato sugli elementi soprastanti hanno registrato degli aumenti importanti. Per Quanto riguarda le ...

Bollette Luce e gas : da luglio tutti i consumi si potranno consultare online : Da oggi, le Bollette e i consumi di luce e gas si potranno consultare online. Infatti sarà attivo il Portale consumi dell'Autorità per l'energia e l'ambiente, come previsto dalla legge di Bilancio 2018. Inizialmente sarà possibile visualizzare solo il proprio storico, ma presto le funzionalità verranno ampliate, permettendo ad esempio di confrontare le offerte più idonee alla propria impronta energetica.Continua a leggere

Luglio rovente per i consumatori e non per il caldo : da domani aumento di Luce - gas - telefono e altri servizi : “Luglio rovente sul fronte delle tariffe praticate ai consumatori. A partire da domani e per tutto il mese si susseguiranno infatti aumenti a raffica dei listini che investiranno diversi settori e, purtroppo, incideranno sulle tasche dei consumatori“. Lo denuncia il Codacons, che ricorda come “da domani le famiglie italiane dovranno far fronte ad un maggiore esborso per telefonare, usare l’energia l’elettrica, partire e ...

Bollette Luce e gas : come funziona il mercato libero nel 2019? : La nascita del mercato libero per l’energia in Italia è avvenuta già alla fine degli anni ’90. C’è voluto però del tempo perché questo progetto diventasse realtà: nel 2007 la legislazione è diventata attuativa e quindi da allora ogni cittadino è libero di approfittare dell’offerta che preferisce, tra quelle proposte da qualsiasi azienda per la fornitura di gas ed energia elettrica. come funzionavano le Bollette luce e gas prima del mercato ...