Gabry Ponte tocca il sedere di Elisabetta Gregoraci | il fattaccio in pubblico

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 8 agosto 2019) Proprio questa mattina vi avevamo parlato di quanto fosse bellasul palco di Battiti Live. Per la puntata finale del format Mediaset, infatti, la bella showgirl aveva scelto di puntare sulle trasparenze mettendo in mostra due look differenti ma con lo stesso risultato finale. Sensualità a mille con i vestiti total black in tessuto finissimo, che creava allo spettatore un’incredibile sensazione di vedo-non-vedo. Difficile resistergli anche quando è salita totalmente diversa, con un abito a giro collo, gonna a trequarti e maniche lunghe, ancora una volta tutto in trasparenza. E se da casa in molti le sarebbero saltati addosso la stessa cosa devono aver pensato quelli con cui condivideva il palco. Ecco infatti che scatta un siparietto sexy, un imprevisto hot. Perché addosso adsi butta niente di meno che il dj. dopo ...

trash_italiano : Ehm Gabry Ponte... #BattitiLive - trash_italiano : Gabry Ponte risponde alle accuse di molestie. - Fabiola70752859 : RT @trash_italiano: Ehm Gabry Ponte... #BattitiLive -