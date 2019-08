Formula 1 | il Gp del Messico resta in calendario | ufficiale il rinnovo fino al 2024

Atletica - Coppa Europa 2019 : il regolamento. Previste ben 5 retrocessioni! La nuova Formula dell’Europeo a squadre : Nel weekend del 9-11 agosto si disputerà a Bydgoszcz (Polonia) la Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, la vecchia competizione per Nazionali è stata ribattezzata come Campionato Europeo a squadre ma è cambiato soltanto il nome mentre la sostanza è sempre la stessa: una tradizionale sfida tra le migliori formazioni del Vecchio Continente che si danno battaglia per la conquista dell’ambito trofeo. Quest’anno la manifestazione sarà ...

Formula 2 - il team principal Prema avvicina Mick Schumacher alla Formula 1 : “alla fine della stagione…” : Interrogato sul futuro di Mick Schumacher, il team principal della Prema non ha nascosto che a fine stagione si discuterà del passaggio del tedesco in Formula 1 La prima vittoria in Formula 2 è finalmente arrivata, Mick Schumacher ha rotto il ghiaccio in Gara-2 a Budapest, dominando dall’inizio alla fine la corsa e tagliando il traguardo davanti a Matsushita e Sette Camara. AFP/LaPresse Una prova di forza non indifferente, che ha ...

Formula 1 - Bottas infuriato con Hamilton per il contatto in Ungheria : pericoloso avvertimento del finlandese : Gara rovinata per Valtteri Bottas alla seconda curva, fatale il contatto con il compagno di squadra Lewis Hamilton Una gara da dimenticare per Valtteri Bottas quella in Ungheria, chiusa all’ottavo posto dopo un contatto al via con il compagno di squadra Lewis Hamilton, che ha costretto il finlandese ad una sosta ai box. Lapresse Una situazione che non è andata giù al driver di Nastola che, nel dopo gara, ha lanciato un avvertimento ...

Volley femminile - Olimpiadi Tokyo 2020 : date - programma - orari e tv. La Formula del torneo - c’è Italia : L’Italia di Volley femminile si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dominando il quadrangolare andato in scena a Catania: tre vittorie per 3-0 contro Olanda, Belgio e Kenya. Si temeva lo scontro diretto contro la bestia nera oranje e invece la nostra Nazionale ha letteralmente dominato la scena surclassando le tulipane con grande disinvoltura, staccando così il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena nella capitale ...

Formula 1 - Vettel non nasconde l’amarezza : “non sono assolutamente contento delle mie prestazioni” : Il tedesco ha parlato dopo il terzo posto ottenuto nel Gp d’Ungheria, ammettendo di non essere contento delle sue prestazioni Un terzo posto che sa di contentino, un podio mesto e amaro arrivato con oltre un minuto di ritardo dal vincitore Lewis Hamilton. La Ferrari si lecca le ferite dopo il Gp d’Ungheria, tenendosi stretto il trofeo ottenuto da Sebastian Vettel, abile a superare Leclerc nel finale prendendosi così la terza ...

Formula 1 – Hamilton ricorda Nicky Lauda - Verstappen deluso e Vettel duro : le parole a caldo dei protagonisti del Gp dell’Ungheria : Hamilton si aggiudica il Gp d’Ungheria: le parole a caldo dei primi tre classificati all’Hungaroring La vittoria più bella del’anno, oggi all’Hungaroring, per Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes si è preso di forza il Gp dell’Ungheria, lasciandosi alle spalle un ottimo Max Verstappen e Sebastian Vettel, che sul finale ha superato il suo compagno di squadra Charles Leclerc. Photo4/LaPresse Sorridente e ...

Formula 1 – Semafori spenti a Budapest - scatta il Gran Premio d’Ungheria : il VIDEO della partenza : E’ cominciato il dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, Max Verstappen guida il gruppo dopo aver ottenuto ieri la prima pole in carriera Il dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 è finalmente cominciato, Semafori spenti a Budapest e spettacolo che può cominciare, con Max Verstappen davanti a tutti dopo la prima pole in carriera ottenuta nella giornata di ieri. Mercedes subito dietro all’olandese, mentre ...

Formula 1 - Ricciardo penalizzato in Ungheria : l’australiano partirà dal fondo dello schieramento : La Renault ha deciso di sostituire alcune componenti sulla monoposto dell’australiano, incorrendo così in penalità Niente diciottesima posizione per Daniel Ricciardo, l’australiano infatti partirà ultimo sulla griglia di partenza del Gp di Budapest. Viste le pessime qualifiche dell’ex Red Bull, la Renault ha deciso di sostituire alcune componenti sulla propria monoposto, dotandola di nuove MGU-H, MGU-K, turbo, motore a ...

Mick Schumacher - prima vittoria in Formula 2 : l'impresa i Ungheria - nel nome del padre : prima vittoria in carriera per Mick Schumacher in Formula 2. Il 20enne figlio d’arte e già membro della Ferrari Driver Academy si è imposto in Ungheria dopo essere scattato dalla pole in gara 2. Schumi jr, primogenito del sette volte campione del mondo della F1 Michael, ha tagliato il traguardo dava

RISULTATI COPPA ITALIA/ Diretta gol live score : la Formula del torneo - 1turno - : RISULTATI COPPA ITALIA: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi domenica 4 agosto e valide per il 1turno preliminare.

Formula 2 - il dolce sapore della prima volta per Mick Schumacher : il tedesco conquista Gara-2 a Budapest : prima vittoria in Formula 2 per il figlio del Kaiser, che si prende Gara-2 del Gp d’Ungheria davanti a Matsushita e Sette Camara Mick Schumacher conquista la prima vittoria in Formula 2, imponendosi in Gara-2 nel Gp d’Ungheria. Scattato dalla pole position dopo l’ottava posizione nella Feature Race di ieri, il tedesco non lascia scampo ai rivali, dominando dall’inizio alla fine e tagliando il traguardo davanti a ...

Formula 1 - la Ferrari prosegue nella riorganizzazione interna : Binotto cambia approccio in vista del 2020 : Il team principal della Ferrari ha parlato della struttura organizzativa della scuderia, annunciando l’arrivo di Resta a partire da novembre La Ferrari continua la propria riorganizzazione interna, definendo quelli che saranno i ruoli a partire dalla prossima stagione. Una carica importante la ricoprirà senza dubbio Simone Resta, pronto a tornare a Maranello dopo l’esperienza in Alfa Romeo. photo4/Lapresse Mattia Binotto si è ...

Formula 1 – Binotto per nulla sorpreso dal risultato delle qualifiche in Ungheria : “sapevamo di non essere favoriti - ma…” : Mattia Binotto sincero dopo le qualifiche del Gp dell’Ungheria: le parole del team principal Ferrari dopo il quarto e quinto posto di Leclerc e Vettel qualifiche non troppo soddisfacenti per la Ferrari oggi all’Hungaroring: Leclerc e Vettel hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto, con il giovane monegasco che ha commesso un nuovo imperdonabile errore in Q1. photo4/Lapresse Al termine del sabato di qualifiche non è ...

Formula 1 – Sabato amaro per Giovinazzi : il pugliese dell’Alfa Romeo penalizzato in Ungheria : Tre posizioni in meno per Giovinazzi: il pugliese dell’Alfa Romeo penalizzato per impeeding in Ungheria Sabato amarissimo per Giovinazzi. Al termine delle qualifiche del Gp dell’Ungheria, durante le quali è stato Max Verstappen a conquistare la pole position, la sua prima in carriera, Antonio Giovinazzi è stato autore di una manovra scorretta che gli è costata cara. Il pugliese dell’Alfa Romeo è finito infatti sotto ...