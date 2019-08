Firenze - 65enne rapinata e aggredita da straniero : spalla fratturata : Federico Garau La donna è stata aggredita mentre si trovava seduta su una panchina in via Solferino, nell'attesa che iniziasse la messa del mattino. Il rapinatore straniero tentava di risalire in bici e quando ha visto avvicinarsi la donna l'ha colpita con un pugno in faccia, facendola cadere rovinosamente a terra Brutale aggressione durante la giornata di ieri a Firenze ai danni di una 65enne, ferita in modo serio da un malvivente ...