Due belle novità semplificano l’uso di Chrome per Android | ecco selettore di contatti e

Due anni senza Paolo Villaggio : le 10 scene più belle di Fantozzi - : Roberto Bordi Il 3 luglio 2017 l'Italia rendeva omaggio a Paolo Villaggio, conosciuto da grandi e piccini per il personaggio di Ugo Fantozzi. Perché non provare a ricordarlo con alcune delle scene più divertenti della saga del ragioniere? Eccone 10 Il 3 luglio 2017 se ne andava l'attore, comico e scrittore genovese Paolo Villaggio. Sono già passati due anni, ma è come se il creatore di personaggi indimenticabili come il ragionier Ugo ...