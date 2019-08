Conte andrà in Parlamento | “Salvini spieghi ragioni crisi”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “Non raccolgo domande, non voglio anticipare più ampie spiegazioni che darò in sede parlamentare”. , Giuseppeparla in sala stampa a Palazzo Chigi annunciando che si presenterà alle Camere e rivendicando l’operato del suo governo che, sottolinea, “non era in spiaggia”. “Mi riservo – spiega ancora – di contattare i presidenti di Senato e Camera affinché adottino le iniziative di competenza per permettere alle Camere di tornare a riunirsi”. Per, “questo governo ha sempre parlato poco e lavorato molto. Questo governo non era in spiaggia, era ogni giorno nelle sedi istituzionali a lavorare dalla mattina alla sera nel rispetto degli italiani. Questo governo, da me coordinato, si è adoperato incessantemente per realizzare innumerevoli progetti di riforma a beneficio di tutti gli ...

