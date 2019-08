Ciclismo | Enric Mas lascia la Deceuninck-QuickStep e correrà con la Movistar

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019)Masil prossimo anno con la. Il 24enne lascerà laalla fine della stagione per unirsi alla squadra spagnola per i prossimi tre anni. Mas avrà il ruolo di capitano nei grandi giri (Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta) e sarà l’uomo di punta delladopo i tanti addii degli attuali componenti della squadra. Alla fine della stagione infatti saluteranno il vincitore del Giro d’Italia Richard Carapaz, che andrà al Team Ineos, e poi anche Mikel Landa e Nairo Quintana. Mas si troverà a dividere la leadership con i connazionali Alejandro Valverde e Marc Soler. Il miglior risultato della carriera per Mas è il secondo posto alla Vuelta 2018. In questa stagione lo spagnolo aveva puntato molto sul Tour, ma alla fine ha chiuso solo al ventiduesimo posto. La presenza in maglia gialla di Julian Alaphilippe ha cambiato anche i ...

