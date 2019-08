Barcellona | Neymar e Coutinho? Valverde risponde così

Barcellona - per arrivare a Neymar serve sacrificare Coutinho : il brasiliano finisce nel mirino di Manchester United e Arsenal : Il Barcellona deciso a riportare Neymar in Catalogna, ma per farlo serve sacrificare Coutinho: il brasiliano interessa a Manchester United e Arsenal Barcellona-Neymar, un ritorno possibile. Il club bluagrana ha tutta l’intenzione di riportare l’esterno brasiliano in catalogna, ma il PSG non intende fare sconti sui 200 milioni richiesti. Alcune contropartite potrebbero far gola al club parigino, ma serve una parte cash ...

Il Psg offre in prestito Neymar a United - Juve e Real. Ma finirà al Barcellona (per Rakitic) : Il Psg si sta rassegnando. O forse è più corretto dire che si è già rassegnato a perdere Neymar. Il club di Al Khelaifi ha capito che la situazione è insostenibile. Il brasiliano. vuole andar via ed è impossibile trattenerlo. Il club parigino sta provando in tutti i modi di evitare che vada al Barcellona. Ma è proprio che Neymar vuole tornare. E molto probabilmente lì finirà. Nell’operazione potrebbe essere coinvolto Rakitic che andrebbe ...

Futuro Neymar - il vicepresidente del Barcellona : “il ritorno al momento è da escludere” : Il calciomercato è sempre più nella fase decisiva, in particolar modo si sta lavorando per un ritorno di Neymar al Barcellona, trasferimento difficile, al “momento è da escludere” ha dichiarato il vice presidente blaugrana Jordi Cardoner ai microfoni dell’emittente catalana TV3, il direttore sportivo del Psg Leonardo invece ha affermato che finora non c’è stata “nessuna offerta concreta”. “Ad oggi ...

Neymar-Barcellona - dalla Spagna hanno la soluzione : “Prestito secco di un anno” : La rottura è ormai totale, come dimostrano anche alcuni episodi di ieri dopo la vittoria in Supercoppa di Francia: distanza forse insanabile tra Neymar ed il Paris Saint Germain, con il brasiliano che continua a ‘spingere’ verso il Barcellona. A tal proposito, visti i problemi legati alla difficoltà dell’operazione, il quotidiano catalano ‘Sport‘ propone una soluzione momentanea che potrebbe dar tempo ai due ...

Neymar-Barcellona - dalla Spagna svelato un accordo segreto : PSG infuriato : Neymar e l’accordo segreto col Barcellona: il PSG infuriato dalla decisione del calciatore brasiliano Dopo aver finalmente tirato un sospiro di sollievo per quanto riguarda le accuse di stupro che gli hanno fatto vivere un periodo da incubo, Neymar adesso è concentrato esclusivamente sul suo futuro calcistico. Il calciatore brasiliano ha espresso al PSG il desiderio di tornare al Barcellona, ma la società francese non sembra ...

Neymar-Barcellona - parla il presidente blaugrana : “Il brasiliano da noi?” - Bartomeu risponde così… : “Durante l’estate leggo tante cose sui giornali e quest’anno ne ho lette tante su Neymar. Il brasiliano, si sa benissimo, è un giocatore del Paris Saint-Germain e noi abbiamo grande rispetto per il club francese. La situazione attuale è questa e non c’è alcunché da aggiungere“. Queste le parole del presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, che ai microfoni di RMC Sport non fornisce alcuna indicazione in ...

Barcellona - apertura per il ritorno di Neymar : fissato il prezzo di cessione di Coutinho : Sono ore caldissime per quanto riguarda il futuro dell’attaccante Neymar, dalla Spagna spiegano che il presidente blaugrana Bartomeu ha avvertito il presidente dei francesi Al Khelaifi che il Barcellona sarebbe disposta a valutare un eventuale ritorno in Spagna del fuoriclasse brasiliano. “Se un giorno deciderai di aprire la porta a Neymar, saremo disposti a parlare”, gli ha assicurato in occasione dell’ultimo ...

Barcellona - Neymar Jr continua a lanciare segnali : “giocare con Messi è stato un piacere e un onore” : Il giocatore blaugrana ha parlato del suo passato al Barcellona, lanciando segnali indiretti al suo ex club Neymar Jr continua a sognare il Barcellona, lanciando segnali inequivocabili su quelli che sono i suoi desideri. Intervenuto alla presentazione del suo nuovo torneo Red Bull Neymar Jr’s Five, il brasiliano si è soffermato ai microfoni di ‘Oh My gol’, rivelando di rimpiangere i tempi blaugrana. Queste le sue ...

Neymar - ancora messaggi d’affetto al Barcellona : “Messi è il migliore con cui ho giocato” : Nonostante dalla Spagna insistano sulla Juventus come possibile prossima destinazione di Neymar, l’asso brasiliano continua a lanciare messaggi d’affetto al Barcellona. E, dopo aver indicato nel 6-1 al Psg il momento migliore della sua carriera, l’attaccante della compagine afferma: “Messi è il migliore con cui abbia mai giocato – le sue parole in un’intervista per ‘Oh My Goals’ – Per ...

Neymar si offre alla Juventus/ Calciomercato : l'intrigo fra Cr7 - Barcellona e Psg : Calciomercato, Neymar si offre alla Juventus: 'Mundo Deportivo' è convinto, O'Ney potrebbe arrivare dopo l'intrigo tra Barcellona e Psg

Calciomercato Juventus – Neymar offerto ai bianconeri : il Barcellona resta tagliato fuori : Dalla Spagna arriva un clamoroso rumor di mercato: viste le difficoltà nel trasferimento al Barcellona, Neymar è stato offerto alla Juventus Ore di mercato caldissime in casa Juventus. Dopo l’arrivo di De Ligt, i bianconeri si confermano come una delle squadre più forti d’Europa, capace di attrarre i migliori giocatori al mondo, come già accaduto l’anno scorso con Cristiano Ronaldo. Dalla Spagna ne sono sicuri: Neymar è ...

Neymar-Barcellona : la trattativa si fa complicata! Il PSG ha rifiutato un’offerta dei blaugrana - i dettagli : La situazione si fa sempre più complicata per Neymar: il Barcellona è lontanissimo, rifiutata un’offerta dal PSG Non è stato ancora definito il futuro di Neymar: il calciatore brasiliano ha espresso la volontà di voler dire addio al PSG per diventare un calciatore blaugrana. Secondo gli ultimi rumors, sembra che il Barcellona non abbia intenzione di lasciarsi scappare il giovane calciatore brasiliano e avrebbe offerto al club ...

Neymar al Barcellona? Il PSG rifiuta 40 milioni più Coutinho e Dembele : Si fa in salita la strada che dovrebbe portare Neymar al Barcellona. Il PSG non fa sconti e rifiuta 40 milioni più Coutinho e Dembele.“powered by Goal”Solo fino a qualche mese fa, la cosa sarebbe stata complicata anche solo da immaginare, ma la realtà oggi dice che il PSG è pronto a cedere Neymar e che quindi il fuoriclasse brasiliano è uno dei grandi protagonisti della sessione estiva di calciomercato.Da settimane si parla del possibile ritorno ...

Neymar al Barcellona? Il fisco spagnolo reclama 35 milioni : Neymar fisco spagnolo – Non si placano le voci sul possibile ritorno di Neymar al Barcellona. Tuttavia, l’operazione che porterebbe il brasiliano in Spagna rischia di complicarsi ulteriormente a causa dei problemi dello stesso Neymar con il fisco spagnolo. Stando a quanto riportato dal “Mundo Deportivo”, il giocatore classe ’92 dovrebbe ad “Hacienda” una somma […] L'articolo Neymar al Barcellona? Il fisco spagnolo reclama 35 milioni ...