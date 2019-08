Autostrade: viadotti al Sud sono sicuri

In merito alle condizioni deinel Centro-sud Italia, la societàfa sapere che "le opere di propria competenza in quell'area del Paesesicure e regolarmente mantenute, così come certificato da monitoraggi svolti da società esterne specializzate e dalle prove di carico effettuate". Questa la replica al ministero dei Trasporti che ha ispezionato 180al Centro-Sud, rilevando in alcuni casi un "avanzato stato di degrado". I sopralluoghi del Mit dal settembre 2018 al luglio 2019 su circa 2000 Km.(Di giovedì 8 agosto 2019)