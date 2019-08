VIDEO – Primo allenamento del Napoli all’Hard Rock Stadium

VIDEO Di Giannatonio e Bastianini - che felicità! La gioia del primo podio in Moto2 a Brno : Una grande gioia quella per Fabio Di Giannantonio e per Enea Bastianini, secondo e terzo nel GP della Repubblica Ceca (alle spalle di Alex Marquez), a Brno, decima prova del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato ceco i due rookie della media cilindrata hanno ottenuto il primo podio in carriera e la loro soddisfazione immensa e i ringraziamenti da fare molteplici. Tutte le emozioni dei centauri nostrani ai microfoni di Sky Sport. VIDEO Di ...

EuroGames - i Giochi senza Frontiere Mediaset a settembre su Canale 5 : il primo promo (VIDEO) : Si avvicina il debutto di EuroGames, la versione Mediaset degli storici Giochi senza Frontiere, al via a settembre su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione e Alvin a supporto. Il primo promo, a rotazione da qualche giorno sulle reti Mediaset, non nasconde affatto i 'nobili progenitori', quei Giochi che tanto fecero divertire i telespettatori Rai negli anni '80 e per buona parte dei '90. Il promo, infatti, si apre con l'iconico "trois, deux, ...

NBA 2K20 : ecco il primo VIDEO di gameplay che mostra una serie di star del basket : Attraverso un comunicato stampa 2K ha pubblicato il primo video di gameplay di NBA 2K20 in cui possiamo dare uno sguardo ad alcune star del basket.Il nuovo trailer è ricco di aggiornamenti visivi e dettagli che i fan della serie sicuramente riconosceranno. Tra i vari giocatori vengono mostrate le coppie più dinamiche dell'NBA.LeBron James ed Anthony Davis fanno diverse apparizioni nelle loro divise dei Los Angeles Lakers. Lo stesso si può dire ...

Maneater : primo VIDEO diario degli sviluppatori per l'open world RPG che ci farà vestire i panni di uno squalo : Tripwire Interactive ha pubblicato il primo diario degli sviluppatori per Maneater. Come si legge nel comunicato stampa, questo è il primo di una serie di video diari che descrivono in dettaglio le origini di Maneater e offrono uno sguardo ravvicinato su come gli sviluppatori di Tripwire Interactive (meglio noti per Killing Floor 2) stanno lavorando sul titolo.Maneater è descritto come un gioco di ruolo d'azione per giocatore singolo, ambientato ...

Linate chiude - il giorno del trasferimento a Malpensa : decolla il primo volo La diretta VIDEO | Immagini : Per tre mesi lo scalo milanese sarà chiuso per restyling. Tutti i collegamenti trasferiti a Malpensa: alle 6.35 il primo decollo di un vettore Alitalia per Fiumicino

Linate chiude - parte lo stress test a Malpensa : decolla il primo volo| La diretta VIDEO : Per tre mesi lo scalo milanese sarà chiuso per restyling. Tutti i collegamenti trasferiti a Malpensa: alle 6.35 il primo decollo di un vettore Alitalia per Fiumicino

‘Til The Light Guides Me Home di William DuVall degli Alice In Chains è il primo singolo da solista in attesa dell’album (VIDEO) : 'Til The Light Guides Me Home di William DuVall è il suono rilassante e domestico di una chitarra acustica che accompagna una voce, la stessa che dal 2006 si è unita agli Alice In Chains per coprire la falla gargantuesca lasciata da Layne Staley, lo storico frontman scomparso nel 2002 per una dose letale di speedball. William DuVall, ex Comes With The Fall, conobbe Jerry Cantrell - chitarrista e co-fondatore degli Alice In ...

Amichevoli Juventus : il primo giorno della Juve a Singapore - VIDEO : Amichevoli Juventus: ecco come è andata la prima giornata della squadra allenata da Maurizio Sarri a Singapore. Il VIDEO pubblicato dalla pagina twitter della Juventus con le immagini più significative della giornata: gruppo, allenamenti, e qualche extra divertente. Amichevoli Juventus : il primo giorno a Singapore, VIDEO Ricordiamo che domani Domenica 21 luglio 2019 alle […] More

FIFA 20 si mostra nel suo primo VIDEO gameplay : Se anche voi non vedete l'ora di vedere in azione l'attesissimo FIFA 20 allora forse vi farà piacere sapere che EA Sports ha recentemente pubblicato un nuovo video che mostra il gameplay del titolo sportivo.Nel video possiamo vedere star internazionali del calibro di Raheem Sterling (Manchester City) e Jadon Sancho (Borussia Dortmund) mostrare le nuove funzionalità del titolo. Purtroppo però al momento la situazione finanziaria di EA ha subito ...

eFootball PES 2020 : primo VIDEO gameplay con la Juventus e le PES Legends : Il 10 settembre, PES 2020 sarà pronto per incantare tutti i fan del calcio virtuale. E lo farà, sia in edizione fisica che digitale, su PC, PlayStation 4 e Xbox One, per un titolo che come accade ormai ogni anno dovrà scontrarsi a muso duro con l'evoluzione del franchise FIFA, che porta la firma degli sviluppatori di EA Sports e del publisher Electronic Arts. Due colossi del pallone poligonale che metteranno in campo diverse e interessanti ...

Il padre calciatore - il figlio regista : Brooklyn Beckham ha diretto il suo primo VIDEO musicale : A volte vediamo ripercorrere, da parte dei figli di qualche calciatore, la stessa carriera del padre. Con più o meno fortune. In tanti altri casi, invece, la strada intrapresa dai figli è totalmente opposta. Si tratta ad esempio del caso di Brooklyn Beckham, fotografo e modello inglese figlio dell’ex calciatore David Beckham e della stilista Victoria. Il 20enne è infatti diventato regista. Come confessato a ‘Vogue’, ha ...

VIDEO Battaglia pirotecnica tra Bottas e Hamilton - sorpasso e controsorpasso per il primo posto nel GP Gran Bretagna : Spettacolare Battaglia tra Valtteri Bottas e Lewis Hamilton nel corso del quarto giro del GP di Gran Bretagna 2019, decima tappa del Mondiale F1. Il finlandese si trova al comando della corsa ma il compagno di squadra in Mercedes si inventa una manovra stellare e opera il sorpasso, lo scandinavo non demorde, gli riprende la scia sul rettilineo e lo supera riprendendosi il primo posto in gara. Show superlativo, una lotta intestina tra le Frecce ...

Diretta/ Nadal Federer - 6-7 - streaming VIDEO tv : primo set a Roger! - Wimbledon - : Diretta. Nadal Federer streaming video e tv, quote, risultato live e vincitore del match valevole come semifinale nel torneo di Wimbledon

DIRETTA/ Nadal Federer - 1-2 - streaming VIDEO tv : primo set equilibrato - Wimbledon - : DIRETTA. Nadal Federer streaming video e tv, quote, risultato live e vincitore del match valevole come semifinale nel torneo di Wimbledon