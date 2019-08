Fonte : repubblica

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Il sito online del quotidiano maltese denuncia "disgustosi trattamenti" su alcune comparse del film in lavorazione sull'isola. Il produttore: "Polemica ad arte"

rep_bari : Times of Malta: 'Migranti maltrattati sul set di Checco Zalone'. Valsecchi replica: 'Falso' [news aggiornata alle 1… - SamGibili1 : RT @_DAGOSPIA_: 'TIMES OF MALTA' DENUNCIA: I MIGRANTI SONO STATI MALTRATTATI SUL SET DEL FILM DI CHECCO ZALONE - zazoomnews : Migranti maltrattati sul set di Zalone la denuncia del Times of Malta. Il produttore smentisce - #Migranti… -