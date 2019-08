Salvini è a colloquio con Conte Ma il ritorno alle urne resta un' incognita 

Fonte : agi

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Il vicepremier della Lega, Matteo, è a palazzo Chigi per un incontro con il premier Giuseppe. Intanto unin caso di crisiun'incognita. Un 'big' del Movimento 5 stelle commenta così quelle "possibili conseguenze" a cui oggi allude la Lega dopo la spaccatura sulle mozioni Tav al Senato: "Non è detto che seformalizza la crisi si vada al voto. Può nascere anche un governo per preparare la legge elettorale. L'esecutivo Gentiloni è sorto cosi'...". E non è un caso sia la stessa tesi che un centrista di lungo corso ipotizza uscendo dall'emiciclo del Senato: "C'è una legge di bilancio da preparare. E poi magari chi arriva può mettere mano alla legge elettorale...". Del sistema di voto di solito si comincia sempre a discutere quando si intravede la fine della legislatura. E lo stesso Renzi, conversando con i cronisti alla Camera, non ...

