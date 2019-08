Mi hanno strappato la bimba dopo una caduta dall' ovetto

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Costanza Tosi “Quando io e mia moglie abbiamo scoperto il caso di Bibbiano ci siamo rivisti. E secondo me lo scopo era lo stesso: portarci via la piccola” A soli 40 giornia sua nascita, una bambina è stata allontanata dai propri genitori e affidata ai servizi sociali. Secondo l’ospedale e gli assistenti sociali la piccola sarebbe stata maltrattata, picchiata e drogata. In realtà, sarebbe solamente. Quella di Anna e Marco è l’ennesima storia di sospetti ingiustificati e accuse infondate nei confronti di genitori che si dicono innocenti. A sostenerlo è la relazione del magistrato e del giudice del Tribunale dei Minori che,le verifiche,scagionato i genitori e dichiarato che le accuse erano del tutto immotivate. Frutto di un "eccesso di sospettosità" da parte dei medici che avevano segnalato la situazione della. “Quando io e mia moglie ...

LegaSalvini : La ricetta economica della #Lega funziona. Il Pd la pianti di gufare che non è in grado di fare manco quello. Se pr… - MIOTTOSTEFANO : RT @claudiomasi5: @Lilly5713 @_IL_DIGA_ se il vestito è sporco, lurido e strappato si butta via...altrimenti si è come il vestito... e a me… - DessiSelvaggia : RT @claudiomasi5: @Lilly5713 @_IL_DIGA_ se il vestito è sporco, lurido e strappato si butta via...altrimenti si è come il vestito... e a me… -