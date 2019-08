Messina | malore dopo il tuffo in mare | Andrea muore a 17 anni in spiaggia davanti ai

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Un ragazzo di 17di Paternò,Mudo, è morto sulladi Tonnarella di Furnari, in provincia diessersi tuffato con i suoi amici ed aver avvertito un. Inutili i tentativi di rianimarlo: ne è stato dichiarato il decesso quando è arrivato all'ospedale di Patti. Sulla tragedia indagano i carabinieri.

