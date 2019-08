Manchester United | pugno duro | pesante multa all’attaccante Lukaku e l’Inter accelera

Manchester United - maxi multa nei confronti di Lukaku! Intanto riparte all’assalto dell’Inter… : Il club inglese ha inflitto al belga una multa salatissima per essersi allenato due giorni con le giovanili dell’Anderlecht, mentre l’Inter cerca di chiudere anticipando la Juventus multa salatissima in arrivo per Romelu Lukaku, colpevole secondo il Manchester United di essersi allenato per due giorni con le giovanili dell’Anderlecht. AFP/LaPresse Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, i ‘Red Devils‘ ...

Paul Pogba - assalto finale del Manchester United : tutto in 24 ore - la Juventus trema : Non c'è soltanto la Juventus sulle tracce di Paul Pogba. Si muove infatti anche il Real Madrid, che tenta il tutto per tutto per arrivare al "Polpo" francese. Come riporta Marca l’ultima idea degli spagnoli sarebbe quella di prelevare dal Tottenham Christian Eriksen, obiettivo di mercato sia del Man

Barcellona - per arrivare a Neymar serve sacrificare Coutinho : il brasiliano finisce nel mirino di Manchester United e Arsenal : Il Barcellona deciso a riportare Neymar in Catalogna, ma per farlo serve sacrificare Coutinho: il brasiliano interessa a Manchester United e Arsenal Barcellona-Neymar, un ritorno possibile. Il club bluagrana ha tutta l’intenzione di riportare l’esterno brasiliano in catalogna, ma il PSG non intende fare sconti sui 200 milioni richiesti. Alcune contropartite potrebbero far gola al club parigino, ma serve una parte cash ...

Calciomercato - dalla Spagna : 'Neymar offerto a Juventus - Real e Manchester United' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Joao Cancelo è stato ceduto al Manchester City in cambio di Danilo e trenta milioni di euro. Un'operazione di mercato che è stata criticata da larga parte dei tifosi della Juventus, in quanto sarebbe un chiaro downgrade. La dirigenza bianconera, comunque, aveva bisogno di soldi dopo le enormi spese dovute agli acquisti di Cristiano Ronaldo (l'anno scorso) e De Ligt ...

Manchester United - individuato il sostituto di Lukaku : occhi puntati su Fernando Llorente : Il club inglese potrebbe puntare sullo spagnolo che, essendo svincolato, potrebbe essere ingaggiato anche dopo la chiusura del mercato Il Manchester United ha individuato quello che potrebbe essere il sostituto di Romelu Lukaku, si tratta di Fernando Llorente che si è svincolato dal Tottenham lo scorso 30 giugno. Lo spagnolo può dunque firmare con qualsiasi club anche dopo l’8 agosto, giornata di chiusura del mercato inglese, dunque ...

Il Manchester United ha comprato Harry Maguire dal Leicester per oltre 90 milioni di euro : Harry Maguire, difensore ventiseienne della nazionale di calcio inglese, è stato acquistato dal Manchester United per oltre 90 milioni di euro, una cifra che lo rende il difensore più pagato nella storia del calcio professionistico. Nelle ultime due stagioni Maguire

Mandzukic al Manchester United/ Juventus - c'è l'accordo : al croato ricco triennale : Mandzukic al Manchester United: accordo con la Juventus. Per il Daily Mail è tutto fatto: ricco triennale per l'attaccante croato.

Manchester United - i motivi del ‘no’ a Dybala : l’Inter sorpassa la Juventus per Lukaku? : Il Manchester United si arrende all’idea di non poter chiudere lo scambio Lukaku-Dybala: l’Inter può provare il clamoroso sorpasso Il possibile arrivo di Mario Mandzukic al Manchester United, dato ormai per fatto dalla stampa inglese, sembrava poter dare un’accelerata allo scambio Lukaku-Dybala, rinsaldando il rapporto fra i Red Devils e la Juventus. Stando a quanto si apprende dagli ultimi rumor però, il Manchester United si sarebbe ...

Calciomercato Juventus – Mandzukic ad un passo dal Manchester United : cifre e dettagli dell’operazione : Dall’Inghilterra ne sono sicuri, Mario Mandzukic ad un passo dal Manchester United: l’operazione potrebbe essere slegata dallo scambio Lukaku-Dybala Asse caldissimo quello fra Manchester United e Juventus. Mentre i due club discutono del possibile scambio Lukaku-Dybala, si profila all’orizzonte un altro accordo. Secondo il Daily Mail, Mario Mandzukic sarebbe ad un passo dal vestire la casacca dei Red Devils. L’attaccante croato, chiuso dal ...

Manchester United - Solskjaer fa chiarezza sul futuro di Paul Pogba : “non ho dubbi su ciò che farà” : L’allenatore del Manchester United ha rivelato il futuro del centrocampista francese al termine del match giocato contro il Milan Il Manchester United continuerà ad essere la squadra di Paul Pogba, il centrocampista francese infatti rimarrà ai ‘Red Devils’ anche nella prossima stagione. AFP/LaPresse Ad annunciarlo è Ole Gunnar Solskjaer al termine della gara di International Champions Cup, giocata oggi a Cardiff contro il ...

Milan-Manchester United - Giampaolo blinda Suso : “sono innamorato di lui - mi fa impazzire e non voglio che vada via” : L’allenatore del Milan ha commentato la prestazione dei rossoneri nel match con il Manchester United, soffermandosi su Suso Una buona prestazione, che sfortunatamente non basta al Milan per evitare la sconfitta ai rigori contro il Manchester United. Nonostante il ko però, Marco Giampaolo si gode la crescita della sua squadra, trascinata da un Suso in giornata di grazie. AFP/LaPresse Intervenuto in conferenza stampa nel post gara, ...

DIRETTA/ Milan Manchester United - risultato finale 2-2 - streaming SI : è un bel Milan : DIRETTA Milan Manchester United streaming video Sportitalia: cronaca e risultato live della partita che si gioca per la International Champions Cup 2019.

International Champions Cup - Manchester United e Milan regalano spettacolo : rossoneri ko ai rigori : Si è giocato un altro interessante match valido per l’International Champions Cup, in campo Manchester United e Milan che hanno regalato spettacolo in una partita che ha portato indicazioni soprattutto per Giampaolo, la squadra rossonera cresce in vista dell’inizio della stagione, in casa United invece fa rumore l’assenza di Pogba, ufficialmente per infortunio ma le voci di calciomercato continuano a fare rumore. La ...

20.40 Maldini Jr tradisce il Milan e il Manchester United batte il Milan ai rigori per il 7-6 totale dopo il 2-2 dei 90′. Match interessante per Giampaolo che può essere contento per l'ottimo gioco messo in mostra ma ancora una volta, l'attacco ha tradito. Ma i rossoneri hanno messo in campo tanto sacrificio e voglia di