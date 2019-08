L' oroscopo dell' 8 agosto | Toro determinato | Leone ingenuo

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) L''8regale diverse grosse novità e cambiamenti per i 12 segnio Zodiaco. Le persone del Cancro dovrebbero staccare la spina, mentre i nativi'Acquario devono prenderee decisioni definitive. Di seguito, le previsioni astrali per questa giornata di giovedì da Ariete a Pesci.del giorno da Ariete a Vergine Ariete – Giornata ideale per ravvivare la passione. Potreste risvegliare un rapporto già esistente o vivere qualche novità. Anche nel lavoro c'è più movimento. Spesso riuscite a fare tutto da soli, ma avere una spalla su cui appoggiarsi è di grande aiuto.– Periodo di forza e di determinazione che sarà attivo ancora per un bel po’. Molti avranno talmente coraggio da non scendere più a compromessi. Fareste cose che qualche tempo fa non avreste mai fatto. Coloro che si amano avranno un grande progetto da realizzare entro fine ...

