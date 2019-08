Com' è il nuovissimo Galaxy Note 10 che si fa in due

Fonte : agi

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Anche il Samsung Galaxy Note si sdoppia. Per la prima volta il dispositivo, presentato dalla casa sud-coreana, ha una versione standard e una “Plus”, di dimensioni e con alcuni accorgimenti superiori. Ci sarà quindi un Galaxy Note 10 da 6,3 pollici e un Galaxy Note 10+ da 6,8 pollici (lo schermo più grande mai visto su uno smartphone Samsung). Note 10, lo smilzo extra-large Samsung decide di adottare anche per il suo dispositivo con pennino quella che è ormai diventata una tradizione per la linea S e per molti concorrenti. La scelta è quella di puntare su un dispositivo con dimensioni simili a quelle del Note 9, aggiungendo un “mega” Note, che però resta su un ingombro accettabile grazie al formato del display “Cinema Infinity”: le cornici sono praticamente scomparse e non c'è notch. Viene adottato e adattato lo stile dell'Infinity-O visto sul Galaxy S9: le fotocamere frontali sono ...

sputnik_italia : Video | Il primo volo del nuovissimo drone russo Okhotnik. Per scoprirne di più: - Agenzia_Italia : Com'è il nuovissimo #GalaxyNote 10 (che si fa in due) - DTuncheo : RT @iLuca90: #Samsung annuncia, oltre i nuovi #GalaxyNote10 anche #GalaxyWatchActive2 e #GalaxtTabS6 e il nuovissimo #GalaxyBookS! @Samsu… -