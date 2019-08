Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Alla presentazione ufficiale come giocatore della Fiorentina, Kevin Princeha spiegato perché ha scelto la maglia numero 10. Le sue dichiarazioni sono su Libero: “So che è un numero importante perché lo hanno indossato giocatori fortissimi. L’ho preso perché sono venuto qua per fare grandi cose, non per scherzare. Unache non miè la personalità. Io voglio prendermi più responsabilità possibili, anche per fare giocare con più tranquillità gli altri. Ho fatto tante cose di cui non sono orgoglioso. Voglio fare bene e non vedo l’ora di allenarmi con tutto il gruppo”. Il giocatore, reduce da una stagione tra Sassuolo e Barcellona, ha pubblicamente ringraziato il presidente viola e lo staff dirigenziale del club: “Devo ringraziare il presidente Commisso, Pradè e Barone perché non è facile credere in un giocatore che negli ultimi sei mesi non ha giocato. ...

napolista : Boateng sceglie la 10: “Una cosa che non mi manca è la personalità” Ieri la presentazione ufficiale come calciatore… -