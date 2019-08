Fonte : repubblica

(Di martedì 6 agosto 2019) Sarà allargata prima e subito dopo, ma non in corrispondenza dei resti dellal sagrato della vecchia chiesetta di Faè, spazzata via nel 1963. L'avvocato Protti, che si era opposto al progetto voluto per i Mondiali di sci del 2021: "Mi sono messo con una sedia davanti alla mia...

repubblica : Vince la memoria del Vajont: la strada non passerà sui ruderi di Longarone [news aggiornata alle 19:12] - davidesartori84 : RT @repubblica: Vince la memoria del Vajont: la strada non passerà sui ruderi di Longarone [news aggiornata alle 19:12] - notoandrea77 : RT @repubblica: Vince la memoria del Vajont: la strada non passerà sui ruderi di Longarone -