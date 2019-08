Migranti | Malta respinge Open Arms

Migranti - Malta nega l'ingresso alla nave Open Arms : L'imbarcazione, battente bandiera spagnola, della Ong Proactiva si trova a circa 30 miglia a est di Lampedusa e trasporta 121 persone tra cui quattro bambini

Migranti - Open Arms in mare da 5 giorni con 121 persone : Malta ha negato lo sbarco : Il governo di Malta non ha dato alla nave umanitaria Open Arms l'ok per entrare nelle acque territoriali dell'isola. Sulla nave ci sono 121 Migranti portati in salvo giovedì scorso e nella notte tra giovedì e venerdì nel mar Mediterraneo: tra loro quattro bambini, due dei quali sono due gemellini di 9 mesi.Continua a leggere

Migranti - Malta : no ingresso a Open Arms : 19.31 Il governo di Malta ha rifiutato il permesso ad entrare nelle acque territoriali richiesto dalla nave Open Arms, battente bandiera spagnola, della Ong Proactiva con 121 Migranti a bordo. Lo indicano fonti maltesi. Tra le 121 persone ci sarebbero anche 4 bambini. La nave, secondo i dati del sito Marinetraffic.com, attualmente è a circa 60 miglia a ovest di Malta e a circa 30 miglia a est di Lampedusa.

Migranti - i 40 della Alan Kurdi sbarcati a Malta - “ma non resteranno sull’isola”. Intanto - la Open Arms viaggia con 161 persone a bordo : Sono sbarcati a Malta i 40 Migranti salvati giovedì sera dalla Alan Kurdi, nave della ong tedesca Sea-Eye, dopo il via libera annunciato dal premier maltese Joseph Muscat. Nessuno dei profughi a bordo resterà sull’isola e, come nei casi precedenti, la nave non è stata autorizzata a entrare nelle acque territoriali maltesi: è stata la guardia costiera a prendere in carico le persone in acque internazionali, per poi portarle alla Valletta. ...

I Migranti a bordo della nave Alan Kurdi sono sbarcati a Malta : I 40 migranti che da mercoledì scorso si trovavano a bordo della nave Alan Kurdi, della ong tedesca Sea Eye, sono sbarcati domenica mattina a Malta, in seguito a un accordo tra il governo maltese e quello tedesco sul ricollocamento

Malta : ok 40 Migranti - poi in altri Paesi : 0.00 I 40 migranti salvati giovedì nel Mediterraneo dalla nave 'Alan Kurdi' della Ong tedesca 'Sea Eye' sbarcheranno a Malta, poi saranno trasferiti in vari Paesi dell'Unione Europea. Lo riferisce il primo ministro maltese, Muscat, assicurando che nessuno degli immigrati rimarrà nell'isola. "In seguito alla richiesta della Germania Malta permetterà" lo sbarco. "Il governo tedesco e la Commissione europea hanno predisposto affinché tutte le ...

Alan Kurdi - Malta autorizza lo sbarco dei 40 Migranti salvati in mare : A confermare ufficialmente l'ok allo sbarco dopo giornate convulse è stato il premier maltese Joseph Muscat. Il Primo ministro si è affrettato a spiegare che il via libera allo sbarco è stato concesso "dietro richiesta della Germania" e che tutti saranno ridistribuiti in vari Paesi dell'Unione Europea.Continua a leggere

Migranti - Alan Kurdi si dirige a Malta : 15.50 La nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye con 40 Migranti a bordo sta facendo rotta verso Malta per far scendere un bambino di 4 anni colpito in Libia da un'arma da fuoco. Tra le 40 persone tratte in salvo l' altro ieri al largo della Libia ci sono 15 minori e una donna incinta. A tutti è stato fatto divieto di sbarcare in Italia e alla nave di entrare in acque territoriali italiane,quando era a circa venti miglia nautiche da ...

Migranti - nave Alan Kurdi fa rotta verso Malta : “C’è un bambino di 4 anni ferito - sono queste le persone da cui deve difendersi l’Italia” : La Alan Kurdi fa rotta verso Malta. Ad accelerare i tempi della scelta è l’esigenza dell’equipaggio di far sbarcare il prima possibile un bambino di quattro anni che riporta una ferita di 10 centimetri causata da un colpo di arma da fuoco. “queste sono le persone da cui l’Italia deve essere protetta. Si chiama Djokovic, come un giocatore di tennis europeo. In Libia, ha subito una ferita da arma da fuoco. Dovremmo ...

Alan Kurdi - l'Ong si arrende a Salvini : 'Portiamo i Migranti a Malta' : Bartolo Dall'Orto Il Viminale firma il divieto di transito. La Alan Kurdi ferma davanti a Lampedusa si arrende e ora fa rotta verso La Valletta La Alan Kurdi ruota il timone e fa rotta su Malta. Dopo il divieto di ingresso in acque italiane firmato dal ministro Salvini, l'Ong che stazionava a 20 miglia di distanza da Lampedusa ha preso "autonomamente" la decisione di puntare su La Valletta. "Queste sono le persone da cui ...

