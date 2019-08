Meteo | il nowcasting di Meteoweb | locali temporali su Alpi e Prealpi | forti tra Bellunese

Meteo - il nowcasting di MeteoWeb : temporali localizzati sulle Alpi - i più forti sulle Dolomiti [LIVE] : Ancora una giornata con tempo in gran parte stabile e soleggiato sul Paese. Tuttavia, come accennato nell’editoriale mattutino, focolai temporaleschi sono presenti su alcuni settori Alpini e preAlpini, in particolare orientali. Nell’ultima ora, celle connettive con temporali associati hanno interessato i settori estremi nordorientali dell’Alto Adige, ora in trasferimento e in azione verso l’alto Veneto, area Cortina ...