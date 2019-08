Il primo trailer di gioco di Liberated mette in mostra una rivoluzione del fumetto

Il multiplayer di Call of Duty Modern Warfare getta la maschera : primo trailer e tutte le novità ufficiali : La modalità multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare non ha più segreti. Come promesso, il publisher Activision e gli sviluppatori di Infinity Ward hanno infatti mostrato alla stampa di settore e a tutti gli appassionati il multiplayer della prossima incarnazione della celebre saga FPS, quella più giocata dell'intero panorama videoludico. E lo hanno fatto con un primo trailer altamente spettacolare, in cui azione al cardiopalma, proiettili ...

Sniper Elite 3 Ultimate Edition per Switch ha una data di uscita e un primo trailer gameplay : Sniper Elite 3 Ultimate Edition ha ora una data d'uscita per Nintendo Switch. Come svelato dal primo trailer di gameplay del titolo, lo sparatutto tattico di Rebellion è in arrivo il 1 ° ottobre 2019 su Nintendo Switch, in versione fisica e digitale sul Nintendo eShop. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli: Leggi altro...

American Horror Story : 1984 - nel primo teaser trailer l'horror dei campi per le vacanze estive : vacanze da paura quelle che attendono i protagonisti di American Horror Story: 1984.La nona stagione della serie Horror di FX prodotta da Ryan Murphy, farà un salto nel passato, realizzando una sorta di omaggio ai film slasher degli anni '80 alla Venerdì 13 e non solo. Dopo l'Apocalisse dell'ottava stagione che riprendeva elementi delle passate, al punto che non è stata considerata una "limited series" una miniserie dai membri dell'Academy degli ...

Zombie Tidal Wave – Il primo trailer ufficiale del film con Ian Ziering! : Zombie Tidal Wave – Ian Ziering dopo Sharknado torna al cinema per fronteggiare una marea di Zombie. Guarda il primo trailer del film! Ian Ziering – Dopo gli squali arrivano gli Zombie! Trovi l’incredibile trailer di Zombie Tidal Wave alla fine dell’articolo… Il trailer del nuovo film con protagonista Ian Ziering, star di Beverly Hills 90210, promette una trama “particolare” e sopra ... Leggi ...

Catherine The Great il primo trailer della miniserie con Helen Mirren di Sky e HBO : Maestosa, naturalmente regale, Helen Mirren conquista il centro della scena nel primo trailer di Catherine the Great, nuova co-produzione di Sky e HBO, una miniserie in arrivo in autunno (almeno stando al trailer di HBO) e che già è molto attesa. Se Chernobyl, precedente collaborazione tra i due gruppi, era stata una sorta di sorpresa inaspettata capace di raggiungere record di pubblico per i canali Sky Atlantic e conquistare i giurati degli ...

La serie Netflix di The Witcher si è mostrata nel primo trailer : ecco la reazione dei fan : Durante uno speciale panel al Comic-Con 2019, Netflix ha rivelato il primo trailer di The Witcher, l'imminente adattamento televisivo della serie di libri fantasy di Andrzej Sapokowski, salita alla ribalta mondiale grazie ai giochi sviluppati da CD Projekt RED. Come saprete, fino a poco tempo fa, Netlflix non ha condiviso troppe informazioni, ma nelle ultime due settimane che hanno portato all'SDCC le cose sono piuttosto cambiate. E ora, l'hype ...

Maverick è tornato - il primo trailer del sequel di Top Gun : Maverick è tornato. Al Comic Con di San Diego a sorpresa è stato presentato il trailer di "Top gun: Maverick", sequel del film cult uscito nel 1986. Oltre 30 anni dopo ad interpretare il protagonista c'è sempre lui, Tom Cruise. Torna anche Val Kilmer mentre Miles Teller interpreta il figlio di Goose, l'amico fraterno di Maverick nel primo Top Gun. Il film uscirà nelle sale nel 2020.

Botte da orbi in Supergirl 5 tra Kara e Lena : il primo trailer tra nuovi amori - addii e un ritorno molto atteso : Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa di ottobre e del debutto di Supergirl 5 che annuncia Botte da orbi tra Kara e Lena in un coinvolgente trailer. Il Comic- Con è come sempre fucina di novità e di rivelazioni è lo stesso è stato per la serie con Melissa Benoist che affronta la quinta stagione forte degli ottimi risultati della scorsa con la nuova collocazione alla domenica sera, almeno negli Usa. Le novità non mancheranno ...

Il primo trailer di The Flash 6 conferma addii e nuovi arrivi al Comic-Con 2019 : dal nuovo ruolo di Tom Cavanagh a Bloodwork : Siamo sempre più convinti che The Flash 6 sia ancora un gradino superiore alle altre stagioni. Grant Gustin e i suoi riescono a migliorare di anno in anno così come migliorano i villain di turno e gli effetti messi in campo per renderli veri e se lo scorso anno il nemico è stato Cicada (in versione doppia), questa volta tutto sembra mirare al maxi evento di Natale, Crisis on Infinite Earths. Il primo trailer di The Flash 6 arriva al Comic-Con ...

The Walking Dead a Ottobre su FOX - il primo trailer ufficiale della stagione 10 : Dopo la diffusione della prima foto ufficiale della nuova stagione con Danai Gurira che brandisce la sua spada in un bosco, affrontando quello che sembra un sussurratore o forse un camminatore, è stato pubblicato anche il primo...

The Witcher : la serie TV Netflix si mostra con un primo trailer : Se stavate attendendo con trepidazione la serie TV Netflix dedicata al fenomeno letterario e videoludico che è The Witcher, ebbene dovete sapere che un primo trailer è finalmente stato pubblicato.Nel filmato possiamo vedere la figura di Geralt, impersonata da Henry Cavill, ma anche quella di Yennefer, Ciri e di molti altri personaggi della serie con un'ampia panoramica anche su ambientazioni e storia che ci accompagneranno in questa prima ...

Hustlers : Jennifer Lopez nel primo trailer del film : Hustlers, Jennifer Lopez si trasforma in una spogliarellista e mostra un corpo mozzafiato nel primo trailer del suo nuovo film. Hustlers – Diffuso online dalla STX Entertainment il primo trailer ufficiale del film, ispirato a una storia vera. Trovi la clip alla fine dell’articolo. Jennifer Lopez interpreta una spogliarellista esperta in Hustlers, l’adattamento per il cinema dell’articolo The Hustlers ... Leggi ...

Il primo trailer di Broke con Pauley Perrette - l’ex Abby Sciuto di NCSI è un’imperfetta padrona di casa : Il primo trailer di Broke con Pauley Perrette mostra un primo assaggio del nuovo ruolo dell'ex Abby Sciuto di NCSI, alla sua prima esperienza dopo la lunga militanza nel procedural di CBS. Per la stessa emittente, la Perrette è protagonista della sit-com Broke, nei panni di Jackie, una madre single che vive in un sobborgo americano e si ritrova d'un tratto dentro casa la rocca sorella che non frequenta da anni col marito e un ...