Gli ultras dello Zenit attaccano Malcom | “Non vogliamo neri in squadra”

(Di martedì 6 agosto 2019) LoSan Pietroburgo ha appena acquistatodal Barcellona per 40 milioni, ma i tifosi non l’hanno presa bene. Durante la partita di campionato contro il Krasnodar, sabato scorso, hanno esposto due striscioni molto chiari sull’argomento. Lo racconta Repubblica. In uno era scritto: “Grazie ai vertici per aver rispettato le nostre tradizioni”, nell’altro, “RIP”. La tradizione a cui fanno riferimento è quella dell’assenza in squadra di giocatori di colore. Lo scrivono gli stessinel manifesto della curva: “Noi non siamo razzisti e per noi l’assenza di giocatori di colore è solo una importante tradizione che sottolinea l’identità della nostra squadra e niente di più”. Il club nega che si sia verificato un episodio di razzismo. Il dg Alexander Medvedev, ha dichiarato: “I media occidentali hanno ancora una ...

