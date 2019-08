Ecco le novità della nuova beta di MIUI 10 | supporto dual WLAN e barra con scorciatoie

“Torna in tv”. Fiorello - arriva la novità tanto attesa : Ecco dove lo vedremo : arrivano novità sul futuro prossimo di Fiorello. Secondo molti infatti il popolare conduttore sarebbe pronto tornare. La voce che lo voleva al fianco dell’amico Amadeus al Festival di Sanremo sembrano per ora non portare a niente di reale. Per Fiorello ci sarebbe ben altro per la gioia di tanti che lo amano a e lo aspettano. La sua bravura e il suo talento hanno sempre conquistato tutti, telespettatori e addetti ai lavori. Tra questi, in ...

WWE 2K20 – Ecco le superstar in copertina e le prime novità : 2K ha annunciato oggi che la Raw Women’s Champion in carica Beck Lynch e la superstar WWE Roman Reigns saranno le due superstar di copertina di WWE 2K20, il titolo più recente della storica serie di videogiochi sul mondo della WWE. Lynch e Reigns saranno i volti della campagna pubblicitaria globale per l’uscita di WWE 2K20 con il motto “Step Inside” (“Sali sul ring”): un invito per tutti i giocatori a entrare ...

OnePlus 7 Pro e 7 fanno meglio dei Google Pixel : Ecco patch di agosto e varie novità col nuovo update : OnePlus 7 Pro e OnePlus 7 fanno meglio dei Google Pixel col nuovo aggiornamento Oxygen OS 9.5.11 eOxygen OS 9.5.11 e integrano le patch di sicurezza di agosto, nonostante non siano ancora state rilasciate da Google. L'articolo OnePlus 7 Pro e 7 fanno meglio dei Google Pixel: ecco patch di agosto e varie novità col nuovo update proviene da TuttoAndroid.

Ecco tutte le novità introdotte con la Developer Preview 4 di Android Q per gli smartphone OnePlus : La Developer Preview 4 di Android Q per i dispositivi OnePlus aggiunge alcune piccole ma significative novità. L'articolo Ecco tutte le novità introdotte con la Developer Preview 4 di Android Q per gli smartphone OnePlus proviene da TuttoAndroid.

Zen Mode 1.3 porta alcune novità sugli smartphone OnePlus : Ecco come scaricarlo con Android Pie : La Zen Mode di OnePlus è disponibile in versione 1.3 nella DP4 di Android Q per OnePlus 7 Pro, ma può essere installata su qualsiasi smartphone recente della casa cinese: ecco le novità e come fare ad averle. L'articolo Zen Mode 1.3 porta alcune novità sugli smartphone OnePlus: ecco come scaricarlo con Android Pie proviene da TuttoAndroid.

HONOR 10 si aggiorna alla EMUI 9.1 in Italia : Ecco le novità : HONOR 10 sta finalmente iniziando ad aggiornarsi alla EMUI 9.1, la versione più recente dell'interfaccia proprietaria di Huawei. Scopriamo le novità. L'articolo HONOR 10 si aggiorna alla EMUI 9.1 in Italia: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Google Fit è in gran spolvero : Ecco un nuovo update con Modalità scura e altre novità : Era un po' di tempo che non si parlava di Google Fit, ma questa sera torna sotto i riflettori per un buon motivo che siamo sicuri farà felici tutti i suoi estimatori e utilizzatori giornalieri. L'articolo Google Fit è in gran spolvero: ecco un nuovo update con Modalità scura e altre novità proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 5Z - Samsung Galaxy A5 (2016) e Samsung Galaxy J3 (2017) si aggiornano : Ecco le novità : ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy A5 (2016) e Samsung Galaxy J3 (2017) si aggiornano. Siete curiosi di sapere quali sono le novità introdotte? L'articolo ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy A5 (2016) e Samsung Galaxy J3 (2017) si aggiornano: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Epic Games offline - Ecco Fortnite Stagione 10/ Aggiornamento server - le novità : Epic Games, server offline per l'Aggiornamento: ecco Fortnite Stagione 10, molte le novità introdotte ed i bug risolti. Le ultime notizie

Google Foto 4.21 è qui con novità attese : Ecco la visualizzazione di immagini con una gamma di colori più ampia : I dispositivi Android non stanno acquisendo e mostrando tutta la gamma di colori che sono in grado di catturare con le attuali Fotocamere, ma fortunatamente il nuovo aggiornamento di Google Foto alla versione 4.21 introduce il supporto per la visualizzazione di immagini con una gamma di colori più ampia. L'articolo Google Foto 4.21 è qui con novità attese: ecco la visualizzazione di immagini con una gamma di colori più ampia proviene da ...

C’è un update da 4 - 1 GB per Huawei P30 e Huawei P30 Pro in Europa : Ecco le novità : Huawei P30 e Huawei P30 Pro, i top di gamma del momento di Huawei, ricevono un nuovo aggiornamento bello grosso e contraddistinto dal numero di versione 9.1.0.185 (C431E4R2P2). L'articolo C’è un update da 4,1 GB per Huawei P30 e Huawei P30 Pro in Europa: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome 76 per Android è qui : Ecco tutte le novità che porta con sé : Google Chrome 76 è ora disponibile per Android e impedisce ai siti web di verificare se l'utente sta navigando in incognito, inoltre introduce una serie di funzionalità utili per gli sviluppatori web. L'articolo Google Chrome 76 per Android è qui: ecco tutte le novità che porta con sé proviene da TuttoAndroid.

Android Auto si aggiorna : Ecco tutte le novità : (Foto: Google) Arriva un corposo aggiornamento per Android Auto in momento strategico come quello immediatamente precedente all’esodo estivo 2019 che vedrà milioni e milioni di persone muoversi in tutto il mondo per raggiungere i luoghi di villeggiatura. Di questi, una grossa fetta utilizzerà la vettura e potrà godere della rinnovata versione della piattaforma per sfruttare lo smartphone e tutte le sue funzionalità al meglio e con la massima ...

Ma quanto è bello il nuovo Android Auto : Ecco tutte le novità : Android Auto si rifà il look, diventando ancora più semplice da utilizzare, più personalizzato e ancora più utile, proprio in tempo per l'esodo estivo dei prossimi giorni. L'articolo Ma quanto è bello il nuovo Android Auto: ecco tutte le novità proviene da TuttoAndroid.