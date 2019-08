Arresto cardiaco in acqua | 16enne in prognosi riservata | sequestrato un cavo elettrico

Villafranca - Arresto cardiaco dopo il tuffo in piscina : bimbo di 10 anni è in fin di vita : Un bambino di 10 anni è stato colto da malore dopo essersi tuffato in una piscina dello stabilimento Villasport di Villafranca in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara. A colpirlo, forse, un arresto cardiaco: ricoverato in condizioni disperato, è attaccato alla macchina cuore-polmoni. Sotto sequestro la struttura, indagini dei carabinieri in corso.Continua a leggere

Bambina di 9 mesi ingoia pezzo di plastica e va in Arresto cardiaco. : Rosa Scognamiglio ingoia un pezzo di plastica e finisce in arresto cardiaco. A Modena, una Bambina di 9 mesi versa in gravi condizioni nonostante l'intervento tempestivo della pediatra. I carabinieri indagano sulla vicenda. ingoia un pezzo di plastica e finisce in arresto cardiorespiratorio. La protagonista di questo ennesimo, triste episodio di cronaca è una Bambina di appena 9 mesi della provincia di Modena. Scongiurato il pericolo ...

Comico 36enne ha un Arresto cardiaco sul palco : il pubblico pensa sia parte dello show e continua a ridere : Il pubblico continuava a ridere, inconsapevole. pensavano tutti fosse parte della sua performance e invece Manjunath Naidu, Comico di origine indiana che si stava esibendo in un famoso hotel di Dubai, è caduto a terra per un collasso ed è morto sul palco. Vittima di un arresto cardiaco, per il 36enne non c’è stato niente da fare nemmeno quando qualcuno si è accorto che il malore non faceva parte dello show e i soccorsi sono intervenuti per ...

ROMANIA - il tecnico Neagoe colpito da Arresto cardiaco nel corso di Dinamo Bucarest-Craiova [video] : ROMANIA – Il tecnico Eugen Neagoe colpito da arresto cardiaco nel corso della gara contro il Craiova. Attimi di terrore durante Dinamo Bucarest-Craiova, gara del campionato rumeno. Al 25′ del primo tempo la partita è stata sospesa a causa di un arresto cardiaco che ha colpito il tecnico dei padroni di casa. L’uomo, 51 anni, si è accasciato al suolo mentre seguiva la partita a bordo campo. Prontamente soccorso dallo staff ...

Bambino di 10 anni muore mentre gioca a calcio nel parco : fatale un Arresto cardiaco : Un Bambino di 10 anni, crolla e muore mentre gioca a calcio con gli amici al parco dopo un arresto cardiaco. Il piccolo calciatore è crollato a terra ed è morto mentre giocava a...

L'Arresto cardiaco e il coma dopo la rinoplastica. Mariachiara muore a 21 anni : Doveva trattarsi di un’operazione estetica di routine eppure Mariachiara, a soli 21 anni, non ce l’ha fatta. Entrata in coma dopo un intervento di rinoplastica effettuato presso una clinica di Formia (Latina), la ragazza originaria di Lamezia Terme è deceduta nelle scorse ore presso il reparto di rianimazione dell’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, dove era stata trasferita in eliambulanza la scorsa ...

Tragedia nel mondo della pallavolo - Monza in lacrime : Miguel Angel Falasca muore per Arresto cardiaco : Miguel Angel Falasca, coach del Saugella Team Monza, è morto per arresto cardiaco nella mattinata odierna: il club ne ha dato il triste annuncio “E’ con estremo e assoluto dolore che il Consorzio Vero Volley e il suo Presidente annunciano l’improvvisa scomparsa di Miguel Angel Falasca“. Con questo triste annuncio, il Saugella Team Monza annuncia la scomparsa del suo coach all’età di 46 anni. “Miguel ...

Ancona - gara di apnea in piscina con gli amici : 16enne va in Arresto cardiaco - è in fin di vita : Un ragazzo di 16 anni è andato in arresto cardiaco mentre faceva una gara di apnea con gli amici nella piscina del Passetto ad Ancona: nonostante l'immediato soccorso dei bagnini, il ragazzo non ha mai ripreso conoscenza. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Torrette: aveva acqua nei polmoni, sintomo di un principio di annegamento.Continua a leggere

Dispositivi intelligenti addestrati per riconoscere un Arresto cardiaco e chiamare i soccorsi : I Dispositivi intelligenti, come altoparlanti smart, smartphone e altro, possono rilevare i segnali di un arresto cardiaco in corso e allertare i soccorsi in maniera tempestiva. L’idea è stata di Justin Chan, Thomas Rea, Shyamnath Gollakota e Jacob E. Sunshine dell’Università di Washington, che hanno condotto uno studio di cui si trovano tutti i dettagli sul Nature Research Journal Digital Medicine. ...

Camilleri ricoverato in rianimazione per Arresto cardiaco : condizioni critiche : Le condizioni di salute dello scrittore siciliano Andrea Camilleri, ideatore e autore dei romanzi della serie de 'Il commissario Montalbano', libri di successo diventati anche una serie televisiva di Rai Uno, sono davvero critiche. Lo scrittore è stato ricoverato oggi, lunedi' 17 giugno 2018, per un improvviso arresto cardiaco. E' questo il bollettino medico comunicato nel pomeriggio dal personale medico dell'istituto ospedaliero 'Santo Spirito' ...

