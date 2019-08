Abbagnato choc | insulta i ballerini | Teatro di m… | Andate tutti a fare in c…! Non vi

Fonte : baritalianews

(Di martedì 6 agosto 2019) Eleonorain queste ore si trova al centro di una bufera per aver, pare, offeso pesantemente idel corpo di ballo dell’Opera di Roma dove lei è direttrice. Ad accusarla è stato il sindacato della Fondazione lirica che con una lettera inviata al sovrintendente Carlo Fuortes e pubblicata dall’Adnkronos ha raccontato quanto accaduto. Il testo della lettera dice così: “Durante le prove di Romeo e Giulietta a Caracalla la signora Eleonorasi è rivolta alla compagnia con epiteti ingiuriosi, gravemente lesivi della dignità personale e professionale dei. Gli epiteti sono stati seguiti anche da minacce e mimando l’offensivo cosidetto ‘gesto dell’ombrello'”.

