Fonte : wired

(Di lunedì 5 agosto 2019) Consegne per(Bartek Sadowski/Bloomberg) Eliminare con un clic tutti i“tarocchi” venduti illegalmente in ecommerce: da oggi è possibile farlo sugli store europei dicon il programma Project Zero, che consente ai brand di rimuovere direttamente ifalsi in vendita online. È il terzo e ultimo passo dell’omonima strategia complessiva lanciata a inizio anno dal colosso di Seattle per azzerare la merce “” sulla piattaforma che nel portale italiano conta 250 milioni didivisi in 20 categorie. Due le altre iniziative già messe in campo: Brand Registry, per il riconoscimento dei “fake” grazie a tecnologie di machine learning e Transparency, un sistema di codici univoci per garantire la tracciabilità del prodotto. Il problema La contraffazione causa nel complesso perdite annuali per 60 miliardi di euro nell’Unione europea e ...

MilanoCitExpo : Su Amazon i venditori potranno cancellare da soli i “cloni” pirata dei loro prodotti… - SingolaritaTech : Su Amazon i venditori potranno cancellare da soli i “cloni” pirata dei loro prodotti - MondoRaroBlog : New post (Imposta GAFA in Francia. Amazon la farà pagare ai suoi venditori) has been published on… -